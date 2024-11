Die nanoe™-Technologie: Panasonic feiert 20 Jahre Innovation in der Luftreinigung

Die Qualität der Raumluft gewinnt in unserer gesundheitsbewussten Gesellschaft immer mehr an Bedeutung und technologische Innovationen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Panasonic Heating & Cooling Solutions feiert das zwanzigjährige Jubiläum seiner nanoe™-Technologie, die weltweit zur Verbesserung der Raumluftqualität beigetragen hat. Seit der Einführung im Jahr 1997 hat sich nanoe™ von einer visionären Idee zu einer führenden Technologie entwickelt, die das Zusammenleben der Menschen in Innenräumen nachhaltig verbessert hat.