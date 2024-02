In einer aktuellen Studie von Innermetrix, bei der 3.000 Führungskräfte aus 5 verschiedenen Ländern befragt wurden, kristallisieren sich einige klare Gründe, weshalb Unternehmen manchmal nicht die Entwicklung nehmen, wie gewünscht. Sehr häufig finden sich die Gründe in einer schwachen Führungsmannschaft.

Die wesentlichen Ursachen bei Führungsdefizite und disharmonische Beziehungen zu Teammitgliedern finden sich oft in den weniger offensichtlichen Bereichen und sind tief in der Mentalität der Führungskräfte verwurzelt. Es zeigt sich immer wieder, dass viele Führungskräfte, sich hauptsächlich auf äußere Verhaltensweisen konzentrieren. Ihr Bestreben, durch Verhaltensanpassungen Anerkennung zu finden, vernachlässigt die wichtige Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und dem Bewusstsein für die eigene innere Welt.

Selbstreflexion ist wichtig

Die drei wichtigsten Fragen in dem Zusammenhang sind ausführlich zu beantworten und zu prüfen.

Lieben mich meine Leute so wie ich bin?

Vertrauen Sie mir als Führungskraft?

Wird mein Team mir folgen und loyal unterstützen?

Das Thema Selbstreflexion und den Glauben an sich selbst sind für Führungskräfte so relevant. Wichtig ist zu wissen, wo die eigenen Stärken liegen und ob man die tiefsten, eigenen Werte auch tatsächlich vorlebt und das eigene Team, das auch erkennt und spürt. Letztlich geht es um das eigene Selbstwertgefühl, das vorhandene Selbstvertrauen und die eigene Selbsteinschätzung. Das Team wird merken und es schätzen, wenn man mit sich selbst im Gleichgewicht ist und sich der eigenen Mission bewusst ist.

Glaubt man an sich selbst als Führungskraft?

Eine weitere wichtige Frage – glaubt man an sich selbst als Führungskraft. Ist ausreichend eigene Energie vorhanden, um auch in stürmischen Zeiten durch unruhige Gewässer zu kommen? Energie lässt sich auf die eigenen Mitarbeitenden übertragen. Es geht darum, das eigene Rollenbewusstsein richtig zu verstehen, denn Menschen werden einem automatisch vertrauen, wenn sie die Energie auch in Krisen und schwierigen Zeiten spüren.

Gibt es einen Plan für sein Leben?

Eine Führungskraft sollte einen klaren Plan für sein Leben haben. Wo will man in den kommenden Jahren hin, befindet man sich auf einem guten Weg? Mitarbeitende folgen einem, wenn die Führungskraft selbst eine klare Richtung erkennen lässt und eine starke Vision für die eigene Zukunft und Karriere aufzeigt.

Fazit

Es ist wichtig, nicht nur sein Team bestens zu kennen, sondern auch sich selbst. Wer mit sich im Reinen ist, wer klar vorangeht, einen Plan und eine Vision hat, wird die Führungsaufgaben auch sehr gut umsetzen können. Wer sich oder sein Team besser kennenlernen und verstehen möchte, sollte auf eine Persönlichkeitsanalyse zurückgreifen, um Softskills besser identifizieren zu können und insgesamt mehr über die vorhandenen Talente und Potenziale zu entdecken. Denn wer neue Mitarbeiter:innen einstellt, sollte nicht nur den Moment im Blick haben, sondern auch die jeweiligen Entwicklungspotenziale und Chancen. Grundsätzlich ist die Persönlichkeitsanalyse ein sinnvolles Werkzeug, um ein noch besseres Verständnis über Motivation, Talent und Zielstrebigkeit zu erhalten. Gerade auch für die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden kann die Persönlichkeitsanalyse ein sinnvolles Tool sein.

