Somit ist das WC nutzbar im Sitzen als auch im Hocken.

Ein preiswerte Helfer wo temporär Hock-WCs benötigt werden.

Unterkünfte und Arbeitsstätten mit einem hohen Anteil von ArbeitnehmerInnen mit einem sogenannten Migrationshintergrund sollten aus kulturellen Gründen i.d.R im Sanitärbereich mit Hock-WCs ausgestattet werden, denn es hat sich gezeigt, dass sich diese Personengruppen aus kulturellen Gewohnheiten oft nicht auf das WC setzen, sondern auf das WC mit den Füßen steigen, um Ihre Notdurft zu verrichten.

Dies hat jedoch leider zur Folge, dass die Notdurft aus anatomischen Gründen nie die WC-Schüssel treffen kann. (Sauerei vorprogrammiert!)

Nun stellt jedoch der Einbau eines herkömmlichen Hock-WCs in den Fußboden eine große Herausforderung dar, sowohl aus statischen Gründen, da ein sehr großes Loch in die Zwischendecke eingebracht werden muss, als auch aus Platzgründen, da der Höhenbedarf eines Hock-WCs allein schon wegen des 100er Geruchsverschlusses enorm groß ist und ganz zu schweigen wegen der enormen Kosten, die der Einbau eines Hock-WCs verursacht.

Als praktische temporäre Lösung bietet sich hierfür die LOGGERE-BLINOX Hockhilfe an, welche an jedem bestehenden normalen WC montiert werden kann und es ermöglicht die Notdurft im Hocken zu verrichten und dabei auch die WC-Schüssel zu treffen. Dies ist möglich, weil durch die Hockhilfe der Toilettenbenutzer weiter vorn stehen kann.

Auch der WC-Sitz wird nicht beschädigt, da sich niemand draufstellen muss.

Ein WC mit Hockhilfe ist somit ein Hybrid-WC, welches im Sitzen und im Hocken benutzt werden kann.

Der Rückbau, wenn der Bedarf eines Hock-WCs nicht mehr besteht, ist ganz einfach durch das Herausschrauben der 4 Wandabzugssicherungen möglich.

Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.