Serenity Sky in Chrom in Kombination mit der Vertical Shower. Die Form des Regenpaneels harmoniert mit dem Grundriss der Badarchitektur „Biophilic Energy“. Fotograf: Robert Rieger

Schwerelos, kraftvoll, erfrischend: Serenity Sky von Dornbracht verspricht wohltuende Wassererlebnisse. Das neue Regenpaneel ist ab Juli 2024 mit zwei oder fünf Strahlarten erhältlich und vereint unterschiedliche Wirkprinzipien in einem Produkt. Sie sorgen nicht nur für ganzheitliche Entspannung, sondern unterstützen auch die mentale wie physische Gesundheit – ganz nach dem Motto „Follow Your Bliss“.

Selfcare im eigenen Zuhause

Für Serenity Sky arbeitete Dornbracht eng mit Dr. Christoph Stumpe zusammen: Der Leiter des renommierten Shen Men Instituts in Düsseldorf und Experte für Traditionelle Chinesische Medizin war entscheidend an der Entwicklung der verschiedenen Strahlarten beteiligt. Die Basisvariante von Serenity Sky, die ebenso als FlowReduce-Version mit reduziertem Durchfluss verfügbar ist, umfasst den Purify und den Full Rain: Bei Full Rain fallen die Tropfen sanft und flächig. Sie umhüllen den gesamten Körper und lediglich der Gesichtsbereich bleibt frei von Wasser. Purify Rain dagegen überzeugt mit einem kräftigen Strahl für die tägliche, effiziente Reinigung und Haarwäsche.

Die erweiterte Variante, Serenity Sky+, verfügt über drei zusätzliche Strahlarten: Laminar Flow, ein gebündelter, kraftvoller Strahl, ummantelt die Haut sanft und gleichmäßig. Er spendet tiefgehende Wärme, kann aber ebenso für kühle Kneipp-Güsse eingesetzt werden, um den Stoffwechsel anzuregen und das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Aquapressure Flow wird gezielt zur punktuellen Massage der Schulter- und Nackenpartie verwendet. Der feste, druckvolle Strahl kann dabei helfen, Verspannungen zu lösen, Stress zu reduzieren und Kopfschmerzen zu lindern. Cool Mist wiederum erzeugt einen in winzige Tropfen zerstäubten Wassernebel, der erfrischt und vitalisiert. Das Regenpaneel von Dornbracht vereint damit Wirkprinzipien aus den Bereichen der Kneipp-Therapie, der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Wellbeing-Forschung in einem Produkt.

Licht und Oberflächenauswahl bieten zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten

Zusätzlich zu den Strahlarten stehen weitere Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wird Serenity Sky etwa mit Lichtfuge gewählt, können je nach Stimmung unterschiedliche Farben eingestellt werden. So fördert grün beispielsweise die Kreativität, während rot sich als energetisch und stimulierend erweist. Das Licht lässt sich über jedes ZigBee-fähige Smart-Home-System oder per Fernbedienung steuern. Sieben Oberflächen – von Chrom über Champagne (22kt Gold) bis hin zu Dark Platinum gebürstet – bieten zudem zahlreiche Optionen zur harmonischen Gestaltung des Bades.

Intelligentes Design und einfache Installation

Serenity Sky überzeugt nicht zuletzt durch eine kompakte Bauweise, die sich nahtlos in unterschiedliche Raumarchitekturen einbinden lässt. Absolut bündig und ohne sichtbare Verschraubungen fügt sich das von Sieger Design entworfene Regenpaneel in die Decke ein. Minimierte Radien und kleine Spaltmaße sorgen dabei zusätzlich für Eleganz und Präzision. Eine intelligente Anordnung der Düsen reduziert außerdem den Wasserverbrauch.

Dank des durchdachten Unterputz-Systems ist Serenity Sky mit nur wenigen Installationsschritten eingebaut. Die Endmontage erfolgt über das bewährte Plug-and-Play-Prinzip – eine Verschraubung der Abdeckplatte mit dem Einbaukasten ist nicht notwendig. Zusätzlicher Pluspunkt: Da alle Anschlüsse direkt im Einbaukasten hinter der Abdeckung liegen, sind sie frei zugänglich. Eine Revisionsöffnung ist daher nicht notwendig. Detaillierte Planungsdaten – inklusive der BIM-Daten zur effizienten Konzeption und Ausführung des Bauvorhabens – runden das Servicepaket für das neue Duschpaneel ab.

Das faszinierende Zusammenspiel aus Wasser, Licht und Wirkung, das Serenity Sky erzeugt, entspricht ganz dem Dornbracht-Credo „Follow Your Bliss“: Mit seinen Spa-Anwendungen lädt der Hersteller aus Iserlohn Nutzende ein, glücksbringende Momente in ihren Alltag zu integrieren und ihre Lebensqualität so spürbar zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com/serenity-sky.