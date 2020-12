GROHE Essence SmartControl erfüllt durch ihre intuitive Handhabung alle Wünsche an präzise Kontrolle, unkomplizierten Komfort und ultimative Flexibilität - und das auf Knopfdruck. Neben der Anwenderfreundlichkeit punktet die Armatur auch mit einem reduzierten und puristischen Design in unterschiedlichen Oberflächenvarianten.

Zeitgemäße Küchenarmaturen haben sich schon lange vom reinen Wasserhahn in Richtung funktionaler Designobjekte entwickelt, die heute mit smarten Funktionen die Arbeit in der Küche maßgeblich erleichtern. Mit einer großen Auswahl an state-of- the-art-Modellen bietet GROHE alles, was für eine moderne Gestaltung des ehemaligen Funktionsraumes Küche benötigt wird. Mit einzigartigen und anwenderfreundlichen Eigenschaften und Lösungen erfüllen GROHE Küchenarmaturen praktisch jede Anforderung - auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit, die gerade in der Küche vermehrt in den Vordergrund rückt.

Präzise Kontrolle dank SmartControl Technologie

Ein Beispiel für den bewussten Umgang mit der Ressource Wasser ist die bereits im Bad erfolgreich eingeführte SmartControl Technologie, die nun auch in der Küche Einzug hält. GROHE SmartControl erlaubt mit intuitiver Bedienung eine präzise Einstellung der Wassermenge. Dabei wird der Wasserfluss nicht mit einem Hebel, sondern per Knopfdruck an der Brause gesteuert. Dies ist auch problemlos mit dem Handgelenk oder Ellbogen möglich - ein echter Gewinn, wenn beim Kochen gerade keine Hand frei ist. Durch einfaches Drehen am Druckknopf wird die Wassermenge eingestellt, die von einem sanften, sparsamen bis zu einem kräftigen Strahl reicht. Die sparsame Eco-Variante lässt sich bei Bedarf als bevorzugte Einstellung automatisch speichern.

Darüber hinaus überzeugen Armaturen mit SmartControl Technologie durch ihre geringe Durchflussmenge - mit maximal vier Litern pro Minute im minimal geöffneten Bereich, sparen die Eco-Varianten mehr Wasser als herkömmliche Küchenarmaturen.

Essence: Große Auswahl, smarte Funktionen

Ein echtes Highlight im Produktportfolio ist Essence SmartControl: Mit dieser eleganten Designlinie wird die Armatur zum Blickfang für den Spültisch, besonders in den edlen Oberflächenvarianten der GROHE Colors Kollektion, beispielsweise Cool Sunrise. Die Essence SmartControl fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Raumkonzepte ein und beweist, dass sich ein reduziertes, puristisches Design und praktische Features nicht ausschließen. So verschwindet der integrierte Auslauf mit Laminarstrahl nach der Nutzung in der Armatur, wo er nicht zu sehen ist. Die herausziehbare Spülbrause eignet sich ideal zum Vorbereiten von Lebensmitteln oder zum Reinigen der Spüle.

Zedra: Einfach ausgezeichnet

Die GROHE Zedra SmartControl wurde von über 1.500 Verbrauchern sowie einer 15-köpfigen Expertenjury des Kücheninnovationspreises als „Kücheninnovation des Jahres® 2020" in der Kategorie „Küchenspülen und -armaturen" prämiert. Die zeitlose und intuitiv zu bedienende Armatur überzeugt insbesondere in den Kriterien Bedienkomfort, Innovation, Produktnutzen, Design und Ergonomie. Die GROHE Zedra SmartControl zeichnet sich durch das typische reduzierte Design der Zedra-Reihe aus und verfügt ebenfalls über einen herausziehbaren Auslauf. Die herausziehbare Spülbrause eignet sich nicht nur ideal zum Vorbereiten von Lebensmitteln oder zum Reinigen der Spüle, sondern punktet auch durch eine tolle Haptik und liegt optimal in der Hand.

Minta: Modernität trifft auf Komfort

GROHE Minta SmartControl bietet ganz besonderen Komfort bei täglichen Küchenarbeiten: Das Befüllen von großen Töpfen und Gefäßen wird dank der Höhe von 366 mm und einer Ausladung von 199 mm erleichtert. Die Spülbrause ist herausziehbar und gewährt so eine optimale Flexibilität bei allen Arbeiten an der Spüle. Durch den schwenkbaren Auslauf mit einem Schwenkbereich von 140° bietet die Armatur zusätzlichen Komfort. Minta SmartControl wird ganz bequem per Knopfdruck aktiviert, die Wassermenge kann durch Drehen regulier werden. Auch die Wassertemperatur wird ebenfalls durch Drehen des Ventils verändert.

Weitere Informationen sowie Armaturen aus dem GROHE Portfolio unter www.grohe.de/de de/kueche.html.