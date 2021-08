Pressemeldung

Zukunftssicher durch die einfache Einbindung erneuerbarer Energien

Jetzt auch zertifiziert für eine 20-prozentige Wasserstoffbeimischung

Einfache Installation dank integrierter Hydraulik-Systemkomponenten

Mit dem neuen Gas-Brennwertgerät Condens 5300i WMA erweitert Bosch sein Portfolio der kompakten Heizungen und „renewable ready“ Lösungen und bietet eine besonders effiziente Gas-Brennwert-Heizung zur einfachen Einbindung von regenerativen Energien vor allem in der Modernisierung. Die Geräte der WMA Serie von Bosch erlauben die Nachrüstung einer Bosch Luft-Wasser-Wärmepumpe über einen Hybridmanager*, um zukünftig auch im Bestand ganz einfach von regenerativen Energien zu profitieren. Weiterhin ist die Condens 5300i WMA jüngst für die Beimischung von 20 Prozent Wasserstoff durch den DVGW zertifiziert worden – ein wichtiger Schritt in eine CO2-neutrale Zukunft.



Einfache Planung, Installation und Inbetriebnahme

Die Condens 5300i WMA bietet dem Fachinstallateur eine intelligente Hybrid-fähige Gerätehydraulik für den einfachen und schnellen Aufbau einer nachhaltigen Wärmelösung. Die bereits ab Werk integrierte Systemhydraulik erleichtert die Planung auch bei komplexeren Vorhaben mit solarer Heizungsunterstützung. Damit erfüllt Bosch die wichtigen Forderungen vieler Fachinstallateure nach Zeitersparnis durch einen deutlich reduzierten Installationsaufwand und eine konsequente Vorbereitung der Verdrahtung der elektronischen Bauteile. Dies wird auch durch ein neues, verbessertes Montagekonzept mit einheitlichen Anschluss-Sets unterstützt, sodass ein fehlerfreier und energieeffizienter Betrieb sichergestellt ist.



Effiziente Leistung, smarte Funktionen, kompakte Abmessungen

Die Condens 5300i WMA verfügt über eine Heizleistung von bis zu 24 Kilowatt und eine Warmwasserleistung von bis zu 30 Kilowatt für hohen Warmwasserkomfort – passend für fast jeden Anwendungsfall.

Mit ihrem erhöhten Modulationsbereich von bis zu 1:10 passt sich die Brennerleistung während des Betriebs stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf und aktuellen Verbrauch an. Die Energie wird somit sparsamer eingesetzt.

Zudem nutzt die integrierte Lösung einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien dank deutlich minimierter Speicherverluste: Bei der neuen Gerätegeneration mit der Bezeichnung WMA entfällt das unnötige Aufheizen des Pufferspeichers durch das Gasgerät, denn die Pufferenergie wird ausschließlich aus erneuerbarer Energie erzeugt. Dabei ist die Innovation äußerst variabel und ermöglicht durch flexible Verbindungssätze zum Pufferspeicher den Einsatz unterschiedlicher Puffergrößen.

Die neue Condens 5300i WMA lässt sich über das eingebaute Internet-Gateway in Verbindung mit der HomeCom Easy App einfach über das Smartphone steuern. Der Fachinstallateur kann nach einmaliger Freigabe durch den Endkunden über die intelligente Vernetzung mit HomeCom Pro wichtige Einstellungen der Anlage aus der Ferne überwachen.

Dank kompakter Abmessungen nimmt die Condens 5300i WMA sehr wenig Platz in Anspruch. Sie wird in zwei Teilen geliefert und mithilfe der angebrachten Griffmulden mühelos transportiert und montiert. Das neue Gas-Brennwertgerät ist mit einem 100 Liter Schichtladespeicher erhältlich.



Attraktives Design, einfache Wartung und förderfähig

Die Condens 5300i WMA zeichnet sich durch ein modernes, zukunftsweisendes Design mit abgerundeten Ecken aus. Über das einfach zu bedienende, gerundete Display an der Metallfront stellt der Endkunde alle Basisfunktionen ein. Der Fachmann nutzt von hier aus das weitere Service-Menü. Die direkte und gute Zugänglichkeit der Gerätekomponenten vereinfacht die Wartung. Mit der neuen Condens 5300i WMA bietet Bosch eine „renewable ready“ fähige Heizungslösung an, die gerade im Bestand erhebliche CO2-Einsparungen erzielt. Eine BEG-Förderung der Anlage kann über den Bosch Förderservice beantragt werden.



*Hybridmanager voraussichtlich ab Q4/2021 erhältlich.