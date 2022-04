Pressemeldung

Echte Handwerkskunst ist unverkennbar und Ausdruck höchster Qualität. Die HÜPPE SolvaPro wird in aufwändiger Handarbeit hergestellt und zeugt von hochwertiger Verarbeitung. Die Fertigung der HÜPPE SolvaPro setzt Standards. Jede Duschabtrennung dieser Serie wird im Nordwesten Deutschlands gefertigt – aufbauend auf jahrzehntelangem Wissen. In Handarbeit wird jedes Scharnier von kompetenten Facharbeitern an das Glas montiert und geprüft. Alle farbigen Scharniere, Wandleisten und Türgriffe werden in der werkseigenen Lackiererei fachgerecht und nach modernstem Standard lackiert. Dank dieser hochwertigen Verarbeitung ist SolvaPro so robust wie kaum eine andere Duschabtrennung und Ausdruck höchster Qualität.

Das puristische Design der HÜPPE SolvaPro verleiht jedem Bad eine moderne Eleganz. Und als moderne Duschabtrennung erfüllt sie mit ihrer innovativen Technik alle Anforderungen an ein bequemes und komfortables Duschen. Elegant verdeckt die formschöne Wandleiste der teilgerahmten Ausführung bauliche Unebenheiten. Und dank der Deckenstütze lässt sich die SolvaPro auch bei Dachschrägen montieren.

Die edlen Scharniere sind dabei ein besonderer Eye-Catcher und bilden eine harmonische Einheit mit dem Glas der Duschkabine. Alle farbigen Scharniere, Wandleisten und Türgriffe werden in der werkseigenen Lackiererei fachgerecht und nach modernstem Standard lackiert. Jedes Bauteil zeugt höchster Qualität! Mit den nahezu unbegrenzten Individualisierungsmöglichkeiten wird jedes Produkt zur persönlichen Handschrift. Sei es durch eine exklusive Farbe, der Griffauswahl oder durch eines der unzähligen Dekore.

