Am herotec Firmenstandort im münsterländischen Ahlen müssen regelmäßig Lkw be- und entladen werden. Sichere Bedingungen bei winterlichen Witterungen zu gewährleisten, fällt dem Experten für Fußbodenheizungen nicht schwer. Er verbaute die hauseigene Freiflächenheizung tempusVOLT OUT ES 400 V unter der 400 m2 großen Laderampe.

Mit tempusVOLT OUT ES 400 V hat herotec ein elektrisches Heizsystem mit einer Vielzahl von Heizmatten mit verschiedenen Heizleistungen im Programm. Für eine optimale Wärmeverteilung und Energieeffizienz ist die oberflächennahe Einbettung entscheidend. Verlegetiefe und Verlegeabstand werden dabei individuell auf das Projekt abgestimmt.

Generell gilt: Bis ca. 50 mm Überdeckung ist eine Heizleistung von 300 W/m² ausreichend, von ca. 50 bis 80 mm Überdeckung sind 400 W/m² zu wählen (gerechnet jeweils vom Heizsystem bis zur Oberkante). Aufgrund der Bewehrung bzw. der Baustahlmatten zur Befestigung der Heizleiter beträgt die Überdeckung beim Rampenprojekt in Ahlen ca. 70 mm.

Präzise adjustierte Sensoren messen Feuchte und Bodentemperatur an der Laderampe. Dafür werden sie in senkrechter Position innerhalb der zu beheizenden Fläche montiert, jedoch nicht im überdachten Bereich. Wenn sowohl niedrige Temperaturen als auch Feuchtigkeit zur gleichen Zeit gemessen werden – also Schnee- oder Glatteisgefahr entsteht – wird die Anlage in den Heizbetrieb versetzt. Die Zeit, die vormals für Streu- und Räumdienste aufgewendet werden musste, kann nun besser genutzt werden. Statt Rutschrisiko herrscht ein Plus an Sicherheit.

Die herotec GmbH demonstriert damit sehr anschaulich die Vorteile ihrer Freiflächenheizung. Diese lässt sich auch auf Fahrbahnen, Auffahrten, Treppen, Terrassen, Gehwegen, Brücken oder Hubschrauberlandeplätzen einsetzen.

