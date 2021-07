Pressemeldung

Innovative Haustechnik für Fachhandwerker, Gebäudeplaner und Architekten zeigt die BaukulTOUR`21. Live und vor Ort präsentieren 5 Premiummarken an 4 Standorten in Deutschland aktuelle Entwicklungen und zukunftssichere Lösungen rund um Bauen und Wohnen. Erste Station ist vom 10. – 12.08.2021 in Berlin.



Das Fachpublikum erwartet beim Kick-off der Roadshow ein spannender Programm-Mix aus Produktvorstellungen, Präsentationen und kurzen Vorträgen. REHAU zeigt beispielsweise High-Tech Lösungen aus den Bereichen Trinkwasserinstallation, Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme sowie Abwasser- und Wasserwirtschaft. Zudem sind Kurz-Vorträge zu den Themen „Hausinstallationen neu gedacht“ und „Heizen – Kühlen – Förderungen nutzen“ angesetzt. Wer tiefer in die REHAU Welt einsteigen möchte, findet im Marken-Pavillon Inspiration und Gelegenheit zum persönlichen Gespräch.



An drei aufeinanderfolgenden Tagen ist die Haustechnik-Roadshow der fünf Premium Marken STIEBEL-ELTRON, REHAU, Bette, Solarwatt und Dallmer in der STATION Berlin zu Gast. Der ehemalige Dresdner Bahnhof und spätere Postbahnhof beeindruckt noch heute mit zahlreichen Details aus seiner ereignisreichen Vergangenheit. Mitten im Zentrum der Hauptstadt am Potsdamer Platz gelegen, ist die Location hervorragend zu erreichen. Die Teilnehmerzahlen sind aufgrund des Hygienekonzepts begrenzt, es empfiehlt sich also eine Anmeldung direkt bei den persönlichen Ansprechpartnern, unter baukultour21.de/dabei-sein oder per Mail.



Gelegenheit die BaukulTOUR`21 zu besuchen, besteht außerdem in Essen (17.08.-19.08.21), Dresden (07.09.-09.09.21) und München (14.09.-16.09.21). Weitere Informationen und Programm unter: BaukulTOUR '21 – Die Haustechnik-Roadshow | REHAU und www.baukultour21.com