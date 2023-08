Wir bieten an, unsere universelle EPP-Box passgenau für Sie zu konfektionieren. Größere Spindeldurchmesser, Entleerungen oder Aussparungen für Regelventile werden von uns bereits auf ihre Anforderungen hin angepasst. Mit der EPP-Box wird der Einbau zum Kinderspiel. Keine lästige Nachbearbeitung, keine Suche nach externen Verschlüssen. Einfach die beiden Halbschalen umlegen, zusammendrücken und mit einem zufriedenen "Klack" ist die Dämmung erledigt!

Das Material EPP (expandiertes Polypropylen) kann bis zu einer Temperatur von +110°C eingesetzt werden. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0, 040 W/mK bei 10°C und der diesbezüglich kalkulierten Wandstärke entsprechen diese Dämmungen dem aktuellen GEG und der EnEV. Verschlossen werden die EPP-Dämmungen über einen integrierten geometrischen Verschluss, der externe Verschlüsse unnötig macht. Mit einem mitgelieferten gestanzten Adapter aus Weichschaum können die unterschiedlichen Spindeldurchmesser der Armaturen und Ventile an die vorgegebene Spindelöffnung der Dämmung angepasst werden.

Das EPP-Material ist leicht bearbeitbar und kann mit einfachem Werkzeug auf die jeweilige Einbausituation angepasst werden. Mit einem Messer oder einer Säge können Boxen z.B. gekürzt oder abgeflacht werden. Mit einer Rohrstanze oder einem angespitzten Kupferrohr können die für Entleerungen notwendigen Öffnungen geschaffen werden.

Wer sich diese Arbeitsschritte sparen möchte, kann bei uns direkt passend konfektionierte Boxen bestellen. Fragen Sie bei uns gern das aktuelle Liefersortiment und die Mindestabnahmemengen an.

Durch die werkseitige Bearbeitung kann die Box bauseits direkt angebracht werden. Es werden weder Werkzeug noch externe Verschlüsse benötigt.

Unsere EPP-Boxen gibt es in 17 verschiedenen Formen und in Nennweiten von DN15 bis DN50. Damit decken wir einen Großteil der Gewindearmaturen ab. Für Anschlüsse mit Außengewinde haben wir 2 Extra-Serien aufgelegt. Die Boxen sind in den Farben anthrazit und silbergrau erhältlich.