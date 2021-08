Pressemeldung

Eingebaut in einen stabilen Koffer, ist das Gerät in jeder Lage einsatzbereit und robust. Der Messallrounder bietet Ihnen höchste Effizienz und ist dabei extrem wartungsarm. Ebenfalls ist eine elektronische Kondensatüberwachung verbaut um vor Ausfällen und Reparaturen zu schützen. Durch die neueste Technologie der Datenverarbeitung, können Sie per integriertem Thermoschnelldrucker, SD-Karte oder Mini-USB, sowie optional über Bluetooth und WLAN, Daten dokumentieren und übertragen. Mit seinem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku erreicht das EN3 problemlos Laufzeiten von zehn Stunden. Durch ein externes Netzteil ist das Aufladen ganz entspannt bei geschlossenem Koffer möglich.

Ebenfalls bestehen weitere optionale Möglichkeiten, wie Spezialschläuche für NO x und SO 2 - Messungen. Darüber hinaus kann der ecom Dauerbrenner auch mit integrierter Rußmessung, als ecom EN3-R, bestellt werden. Jedes Gerät wird komplett messfertig und mit umfangreichen Verbrauchsmaterialien ausgeliefert.

Falls Sie überzeugt von unserem Dauerbrenner sind, dann seien Sie schnell denn unsere EarlyBird-Aktion läuft noch bis Ende September. Neben einem Preisnachlass auf unsere beiden EN3 Modelle, bekommen Sie ebenfalls einen Unterkoffer kostenlos zu Ihrer Bestellung dazu.

Nutzen Sie die Chance und bestellen Sie unseren ecom Dauerbrenner zum Sonderpreis bequem über den ecom-Webshop.

Unter www.ecom.de, im ecom Online Shop oder auf Instagram finden Sie weitere tolle Angebote und Aktionen rund um das Thema Messtechnik. – Team ecom freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!