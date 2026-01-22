DIE GEBERIT WEB-SEMINARE
Geberit steht für Know-how in der Sanitärtechnik und Kompetenz für Design und Funktion in der Badausstattung und -einrichtung. Als Partner von Handwerk, Handel, Fachplanung und Architektur möchten wir Ihnen genau die Informationen vermitteln, die Sie erfolgreicher machen und mit denen Sie auch künftig gut im Geschäft bleiben.
Mit unseren regelmäßigen Web-Seminaren bietet wir Ihnen die Gelegenheit, Ihr Fachwissen einfach von zu Hause aus zu erweitern. Erfahren Sie mehr über aktuelle Regelwerke und neue Erfolgsaussichten für Ihr Unternehmen. Unsere Web-Seminare, die wir zum Teil in Kooperation mit dem Gentner Verlag anbieten, liefern Ihnen einen kompakten Wissenstransfer frei Haus. Sie bieten außerdem die Möglichkeit, im Live-Chat Fragen an die Referenten zu richten und mit diesen in Diskussion zu treten.
Ich bin mir sicher, auch für Sie ist ein spannendes Thema dabei!
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Cyril Stutz
Geschäftsführer Geberit Vertriebs GmbH
BRANDSCHUTZ – SICHERHEIT RICHTIG INSTALLIEREN
Brand- und Rauchausbreitung vermeiden, Einzel- und Systemlösungen für Ihre Planung und Ausführung.
Termin: 27. Januar 2026, 18:00 - 19:15 Uhr
SCHALLSCHUTZ: LEISE SANITÄRINSTALLATIONEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT
Die aktuellen Regelwerke kennen und Lösungen für die Praxis erfahren.
Termin: 03. Februar 2026, 18:00 - 19:15 Uhr
ABWASSERINSTALLATION: DIE AKTUELLEN REGELWERKE KENNEN
Hinweise und Lösungen für die regel- und normenkonforme Planung und Ausführung sowie den Betrieb der Abwasseranlage.
Termin: 10. Februar 2026, 18:00 - 19:15 Uhr
BARRIEREFREIES BAUEN UND MODERNISIEREN – DER SANITÄRRAUM
Nicht nur Schutzziele erreichen, sondern zukunftsfähig und modern gestalten.
Termin: 24. Februar 2026, 18:00 - 19:15 Uhr
TRINKWASSERINSTALLATION: DIE AKTUELLEN REGELWERKE IM ÜBERBLICK
Hinweise und Lösungen für die hygienebewusste sowie regel- und normenkonforme Planung und Installation der Trinkwasseranlage.
Termin: 09. März 2026, 18:00 - 19:15 Uhr
NEU – Anerkannte regeln der technik im Kontext DES gebäudetyp-e-gesetzes
Bedeutung für die Planung und Ausschreibung sowie den Betrieb der gesamten Haustechnik.
Referent: Thomas Herrig, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
Termin: 19. März 2026, 18:00 - 19:15 Uhr
NEU – Bodenebene Duschen sicher sanieren und fehler vermeiden
Praxisnahe Lösungsansätze für spezielle Bausituationen. Sichere und schnelle Sanierung von Bädern und Duschbereichen.
Termin: 24. März 2026, 16:30 - 18:00 Uhr
Regeln der Technik für Trinkwasser-Installationen
Aktualisierung des Kenntnisstandes zu wesentlichen Teilen des Regelwerks. Neben der DIN 1988-300 und DVGW-Arbeitsblättern auch zur DIN 2001-2.
Termin: 08. Juni 2026, 14:00 - 16:00 Uhr
Schneller zum digitalen Beratungstermin
Buchen Sie schnell und einfach einen digitalen Beratungstermin über Microsoft Teams bei Ihrem Verkaufsberater. Über die Beratersuche auf der Geberit Website sowie über den Link, den Sie unter jeder E-Mail Ihres Verkaufsberaters finden, können Sie direkt Ihren Wunschtermin reservieren.