Geberit steht für Know-how in der Sanitärtechnik und Kompetenz für Design und Funktion in der Badausstattung und -einrichtung. Als Partner von Handwerk, Handel, Fachplanung und Architektur möchten wir Ihnen genau die Informationen vermitteln, die Sie erfolgreicher machen und mit denen Sie auch künftig gut im Geschäft bleiben.

Mit unseren regelmäßigen Web-Seminaren bietet wir Ihnen die Gelegenheit, Ihr Fachwissen einfach von zu Hause aus zu erweitern. Erfahren Sie mehr über aktuelle Regelwerke und neue Erfolgsaussichten für Ihr Unternehmen. Unsere Web-Seminare, die wir zum Teil in Kooperation mit dem Gentner Verlag anbieten, liefern Ihnen einen kompakten Wissenstransfer frei Haus. Sie bieten außerdem die Möglichkeit, im Live-Chat Fragen an die Referenten zu richten und mit diesen in Diskussion zu treten. 

Ich bin mir sicher, auch für Sie ist ein spannendes Thema dabei!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Cyril Stutz

Geschäftsführer Geberit Vertriebs GmbH

BRANDSCHUTZ – SICHERHEIT RICHTIG INSTALLIEREN

Brand- und Rauchausbreitung vermeiden, Einzel- und Systemlösungen für Ihre Planung und Ausführung. 

Termin: 27. Januar 2026, 18:00 - 19:15 Uhr

SCHALLSCHUTZ: LEISE SANITÄRINSTALLATIONEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Die aktuellen Regelwerke kennen und Lösungen für die Praxis erfahren. 

Termin: 03. Februar 2026, 18:00 - 19:15 Uhr

ABWASSERINSTALLATION: DIE AKTUELLEN REGELWERKE KENNEN

Hinweise und Lösungen für die regel- und normenkonforme Planung und Ausführung sowie den Betrieb der Abwasseranlage.

Termin: 10. Februar 2026, 18:00 - 19:15 Uhr

BARRIEREFREIES BAUEN UND MODERNISIEREN – DER SANITÄRRAUM

Nicht nur Schutzziele erreichen, sondern zukunftsfähig und modern gestalten.

Termin: 24. Februar 2026, 18:00 - 19:15 Uhr

TRINKWASSERINSTALLATION: DIE AKTUELLEN REGELWERKE IM ÜBERBLICK

Hinweise und Lösungen für die hygienebewusste sowie regel- und normenkonforme Planung und Installation der Trinkwasseranlage. 

Termin: 09. März 2026, 18:00 - 19:15 Uhr

NEU  Anerkannte regeln der technik im Kontext DES gebäudetyp-e-gesetzes

Bedeutung für die Planung und Ausschreibung sowie den Betrieb der gesamten Haustechnik. 

Referent: Thomas Herrig, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.

Termin: 19. März 2026, 18:00 - 19:15 Uhr

NEU  Bodenebene Duschen sicher sanieren und fehler vermeiden

Praxisnahe Lösungsansätze für spezielle Bausituationen. Sichere und schnelle Sanierung von Bädern und Duschbereichen.

Termin: 24. März 2026, 16:30 - 18:00 Uhr

Regeln der Technik für Trinkwasser-Installationen

Aktualisierung des Kenntnisstandes zu wesentlichen Teilen des Regelwerks. Neben der DIN 1988-300 und DVGW-Arbeitsblättern auch zur DIN 2001-2.

Termin: 08. Juni 2026, 14:00 - 16:00 Uhr

Schneller zum digitalen Beratungstermin

Buchen Sie schnell und einfach einen digitalen Beratungstermin über Microsoft Teams bei Ihrem Verkaufsberater. Über die Beratersuche auf der Geberit Website sowie über den Link, den Sie unter jeder E-Mail Ihres Verkaufsberaters finden, können Sie direkt Ihren Wunschtermin reservieren.

