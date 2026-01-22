Geberit steht für Know-how in der Sanitärtechnik und Kompetenz für Design und Funktion in der Badausstattung und -einrichtung. Als Partner von Handwerk, Handel, Fachplanung und Architektur möchten wir Ihnen genau die Informationen vermitteln, die Sie erfolgreicher machen und mit denen Sie auch künftig gut im Geschäft bleiben.

Mit unseren regelmäßigen Web-Seminaren bietet wir Ihnen die Gelegenheit, Ihr Fachwissen einfach von zu Hause aus zu erweitern. Erfahren Sie mehr über aktuelle Regelwerke und neue Erfolgsaussichten für Ihr Unternehmen. Unsere Web-Seminare, die wir zum Teil in Kooperation mit dem Gentner Verlag anbieten, liefern Ihnen einen kompakten Wissenstransfer frei Haus. Sie bieten außerdem die Möglichkeit, im Live-Chat Fragen an die Referenten zu richten und mit diesen in Diskussion zu treten.

Ich bin mir sicher, auch für Sie ist ein spannendes Thema dabei!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Cyril Stutz

Geschäftsführer Geberit Vertriebs GmbH

BRANDSCHUTZ – SICHERHEIT RICHTIG INSTALLIEREN

SCHALLSCHUTZ: LEISE SANITÄRINSTALLATIONEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

ABWASSERINSTALLATION: DIE AKTUELLEN REGELWERKE KENNEN

BARRIEREFREIES BAUEN UND MODERNISIEREN – DER SANITÄRRAUM

TRINKWASSERINSTALLATION: DIE AKTUELLEN REGELWERKE IM ÜBERBLICK

NEU – Anerkannte regeln der technik im Kontext DES gebäudetyp-e-gesetzes

NEU – Bodenebene Duschen sicher sanieren und fehler vermeiden

Regeln der Technik für Trinkwasser-Installationen

Schneller zum digitalen Beratungstermin

Buchen Sie schnell und einfach einen digitalen Beratungstermin über Microsoft Teams bei Ihrem Verkaufsberater. Über die Beratersuche auf der Geberit Website sowie über den Link, den Sie unter jeder E-Mail Ihres Verkaufsberaters finden, können Sie direkt Ihren Wunschtermin reservieren.

