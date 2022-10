Die neueste Generation der Dichtstoffe für die Anwendung in Feuchträumen, wie Badezimmer und Küche, sowie Reinräume wie Labore, OP`s etc, enthält kein Silikon – und dadurch auch kein Isocyanat. Silikone schrumpfen im Laufe des Alterungsprozesses sehr stark und dadurch entstehen Haarrisse, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. In diesen lagern sich Staub, Feuchtigkeit und Seifenreste ein, die dann schnell zu einer Schimmelbildung und Verkeimung führen können. DIE FUGE ist ein Dichtstoff auf SMP Basis, das ist ein silanterminiertes Polymer, das durch seine extrem geringe Schrumpfung im Alterungsprozess keine Rissbildung aufweist und somit als Körper mit geschlossener Oberfläche keinen Nährboden für Pilze oder Sporen jeglicher Art bildet.

VORTEILE

Rissfrei durch sehr geringen Schrumpf (<6%)

Dauerhaft wasserbeständig

Hygienisch geschlossene Oberfläche

Primerlose Haftung auf Sanitäracryl

Solide und sichere Entkopplung ohne Beschädigung des Untergrundes

Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen

Erhältlich in allen gängigen Farben

DER DICHTSTOFF DER ZUKUNFT

Völlig frei von schädlichen Isocyanaten sowie gefährlichen Chemikalien bietet DIE FUGE eine sichere Handhabung.

Uns liegt nicht nur die Qualität unserer Produkte am Herzen sondern auch die Gesundheit der Anwender.

Ein echter grüner Dichtstoff: sehr niedriger TVOC-Wert, silikon-, lösemittel- und kennzeichnungsfrei.

DIE FUGE ist die beste Wahl für das elastische und spannungsausgleichende Dichten zwischen unterschiedlichen Materialien. Durch seine sehr guten Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften lässt sich der Dichtstoff auf vielen Untergründen, ohne die Verwendung von Primer, problemlos verwenden. Sogar auf feuchten Untergründen garantiert der Einsatz von unserem Dichtstoff eine perfekte und dauerhafte Abdichtung. Nach der Aushärtung ist DIE FUGE extrem wasserbeständig. Der Nachweis des Unterschieds, bezüglich der bei unserem Dichtstoff geschlossenen und der bei Silikonen rissigen Oberfläche, wird durch Aufnahmen mit einem Rasterelektronenmikroskop und durch Laborversuche dokumentiert und nachgewiesen. DIE FUGE eignet sich für die Verfugung von Bädern, Küchen, Reinräumen Wand- und Bodenanschlüssen, Duschkabinen, Duschtassen, Waschtischen, Badewannen, Arbeitsplatten, Spülbecken, etc.



DIE FUGE wird in 5 verschiedenen Farben geliefert:



transparent - weiss - lichtgrau - steingrau - anthrazit

DIE FUGE - Gib Schimmel keine Chance!