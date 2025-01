Die Energiewende treibt nicht nur den technologischen Wandel voran, sondern beeinflusst auch die Anforderungen an den Arbeitsmarkt. Besonders betroffen ist die Branche der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), die eine tragende Rolle bei der Umsetzung von Energieeffizienz- und Klimazielen spielt.

Doch wie genau wirkt sich die Energiewende auf den Fachkräftebedarf in der SHK-Branche aus?

Die Energiewende als Treiber neuer Anforderungen

Die Energiewende verfolgt das Ziel, fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu ersetzen und die Energieeffizienz in Gebäuden deutlich zu steigern. Dies erfordert innovative Technologien:

Wärmepumpen – Eine Alternative zu konventionellen Heizsystemen.

Eine Alternative zu konventionellen Heizsystemen. Solarthermie – Nutzung von Solarenergie zur Warmwasseraufbereitung.

Nutzung von Solarenergie zur Warmwasseraufbereitung. Hybride Heizsysteme – Kombination aus erneuerbaren und fossilen Energieträgern.

Kombination aus erneuerbaren und fossilen Energieträgern. Smart Home-Technologien – Integration intelligenter Steuerungssysteme für Heizung und Klima.

Diese Entwicklungen stellt die SHK-Branche vor neue Herausforderungen, sowohl was das Fachwissen als auch die handwerklichen Kompetenzen in neuen Technologiefeldern angeht.

Steigender Fachkräftebedarf und Qualifikationslücken

Der steigende Einsatz moderner, energieeffizienter Systeme hat den Fachkräftebedarf in der SHK-Branche erheblich erhöht. Bereits heute sind Unternehmen mit einem deutlichen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften konfrontiert. Besonders gefragt sind:

Installateure und Servicetechniker

Planer und Ingenieure

Experten für Digitalisierung

Ein weiteres Problem ist, dass viele erfahrene Fachkräfte den technologischen Wandel als Herausforderung empfinden und Nachqualifizierungen nur zögerlich wahrnehmen.

Qualifizierungsbedarf: Was müssen Fachkräfte lernen?

Die Anforderungen an Fachkräfte in der SHK-Branche haben sich durch die Energiewende und die damit verbundenen Herausforderungen grundlegend verändert. Zu den zentralen Qualifikationen zählen:

Technisches Wissen – Kenntnisse über erneuerbare Energien, Energieeffizienzstandards und innovative Technologien. Digitalisierungskompetenz – Umgang mit digitalen Steuerungs- und Überwachungssystemen. Kundenberatung – Verständnis für energieeffiziente Lösungen und die Fähigkeit, diese verständlich zu vermitteln. Flexibilität und Innovationsbereitschaft: Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzubilden und neue Technologien zu adaptieren.

Die neuen Gegebenheiten der Energiewende erfordern eine umfassende Anpassung des Fachwissens und der Kompetenzen. Fachkräfte müssen nicht nur in der Lage sein, moderne Anlagen zu installieren und zu warten, sondern auch die Verknüpfung von Technologien zu beherrschen. So sind beispielsweise bei hybriden Systemen oder Smart-Home-Lösungen Kenntnisse aus den Bereichen IT, Netzwerktechnik und Gebäudesteuerung erforderlich. Kundenorientierung spielt dabei eine immer wichtigere Rolle, da die Nutzer oft intensive Beratung zu den Möglichkeiten und Vorteilen energieeffizienter Systeme benötigen.

Herausforderungen für die Branche

Die Anpassung an die Anforderungen der Energiewende ist keine einfache Aufgabe. Die SHK-Branche steht vor mehreren Herausforderungen:

Nachwuchsmangel – Viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt, während die Zahl der altersbedingt ausscheidenden Fachkräfte steigt.

Viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt, während die Zahl der altersbedingt ausscheidenden Fachkräfte steigt. Weiterbildungsstrukturen – Bestehende Programme reichen oft nicht aus, um das gesamte Spektrum neuer Technologien abzudecken.

Bestehende Programme reichen oft nicht aus, um das gesamte Spektrum neuer Technologien abzudecken. Investitionsbedarf – Kleine und mittlere Unternehmen haben häufig Schwierigkeiten, in teure Weiterbildungsmaßnahmen zu investieren.

Lösungsansätze für den Fachkräftemangel

Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich:

Attraktivierung der Ausbildung – Modernisierung von Lehrinhalten und praxisorientierte Schulungen. Kooperationen – Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Berufsschulen und Hochschulen, um passgenaue Bildungsangebote zu schaffen. Weiterbildungsoffensiven – Staatlich geförderte Programme zur Nachqualifizierung von Fachkräften. Internationalisierung – Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland durch gezielte Anwerbeprogramme. Innovative Rekrutierungsstrategien – Spezialisierte Personalberatungen verfügen über ein hochwertiges Netzwerk mit Spezialisten.

Warum der Einsatz einer spezialisierten Personalberatung sinnvoll ist

Angesichts der komplexen Anforderungen der Energiewende und des Fachkräftemangels bietet der Einsatz einer spezialisierten Personalberatung große Vorteile. Eine auf den SHK-Bereich spezialisierte Personalberatung verfügt über tiefgehendes Branchenwissen und ein weitreichendes Netzwerk, das es ihnen ermöglicht, gezielt geeignete Fach- und Führungskräfte zu identifizieren. Darüber hinaus kann eine Personalberatung nicht nur beim Rekrutierung, sondern auch bei der strategischen Personalplanung und der Entwicklung von Employer-Branding-Maßnahmen unterstützen. Um die Stelle möglichst optimal zu besetzen, können zudem Persönlichkeitstests helfen, um die potenziellen neuen Teammitglieder perfekt ins Unternehmen zu integrieren und weiterzuentwickeln.

Fazit

Die Energiewende bietet der SHK-Branche enorme Chancen, erfordert jedoch auch eine tiefgreifende Anpassung an neue Technologien und Arbeitsmethoden. Die Branche muss den steigenden Fachkräftebedarf aktiv angehen, um weiterhin eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Klimaziele zu spielen. Mit gezielten Qualifizierungsmaßnahmen, attraktiven Ausbildungsangeboten und einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Politik, Bildungseinrichtungen und Unternehmen kann der Fachkräftemangel erfolgreich bewältigt werden. Die Zukunft der Energiewende ist untrennbar mit der Entwicklung und dem Erfolg der SHK-Branche verknüpft.

Autor

Andreas Dohrmann

Andreas Dohrmann ist seit über 40 Jahren in der SHK-Branche tätig. Bevor er als Partner im Jahr 2020 bei ReSus Consult einstieg, war er viele Jahre bei den Marktführern der SHK Gebäudetechnik (Großhandel & Fachhandel) in unterschiedlichen Führungspositionen tätig.