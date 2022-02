Pressemeldung

Die Effektivität der Beschäftigten zu steigern, kann für viele Führungskräfte zur Herausforderung werden. Gerade im Handwerk sind die Auftragsbücher voll, das Telefon steht nicht still und die Kundschaft hätte am liebsten direkt morgen einen Termin. „Zeit ist Geld“ heißt es dann immer so schön, aber woher soll diese Zeit kommen?

Das richtige Equipment macht’s möglich! Die clever konzipierten Tools von DER BLAUE sparen im Einsatz viel Zeit und Nerven. Egal ob beim Hydraulikölwechsel, einem Heizkörper der entleert werden muss oder zahlreichen weiteren Anwendungsfällen, die Flüssigkeiten treten häufig an schwer zugänglichen Stellen aus. Bisher wurde hierbei mit provisorischen Hilfsmitteln wie einem abgeschnittenen Eimer gearbeitet, was in der Regel weder praktisch noch sauber funktionierte.

Deshalb setzen effiziente Unternehmen auf DER BLAUE. Die praktische Ausrüstung lässt sich für jeden Einsatz individuell anpassen und ermöglicht es den Beschäftigten, schnell und sauber mit Flüssigkeiten zu arbeiten. Schluss mit zeitintensiven, unzuverlässigen Lösungen, denn DER BLAUE verhilft Mitarbeitern zu mehr Effizienz. Im Einsatz Zeit sparen - mit dem richtigen Equipment ganz unkompliziert!

