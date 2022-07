Die One Kollektion ist sehr vielseitig und kann aufgrund Ihrer wesentlichen Eigenschaften in verschiedene Dekortrends einfach integriert werden. Man hat eine grosse Auswahl an Standardgrössen mit der Möglichkeit, sie an die Grösse am Zielort anzupassen .

Aus Kromat® hergestellt , und jetzt auch neu Microtex Oberfläche in 6 Standardfarben, hat die Möglichkeit eines Gitters in der gleichen Farbe wie die Duschplatte zu haben . Es ist vielleicht die Duschplatte, an die wir für eine einfache und schnelle Aufstellung denken, die vielleicht am schnellsten in die Herstellung ist, da zusätzlich einen grossen Teil seiner Bezüge im Lager vorrätig sind .