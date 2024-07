Jede Heizungsanlage hat einige natürliche Störenfriede: Sauerstoff, Schlamm- und Sandpartikel sowie kleine, eisenhaltige Schwebstoffe. Im Medium können sie, je nach Konzentration und Größe, die Funktion der Anlage erheblich beeinträchtigen und viele Probleme verursachen. Caleffi hat eine Reihe von Schlammabscheider mit magnetischer Wirkung im Programm, die wirkungsvoll Schlamm und Magnetit aus Heizungsanlagen jeglicher Couleur abscheiden. Prozesssicherheit und Wirkungsgrad sind nun mal in hohem Maße vom Zustand der Trägerflüssigkeit abhängig.

DIRTMAG SLIM

DIRTMAG SLIM ist eine spezielle Version für Wandheizkessel. Trotz seiner kompakten Bauweise - unerlässlich für die Montage unterhalb eines Wandheizkessels - stellt der DIRTMAG SLIM (aus Technopolymer) aufgrund seiner besonderen Technik eine effiziente und schnelle Reinigung des Heizungswassers sicher. Die Reinigungsfunktion beruht auf zwei sich ergänzenden Stufen.

1. Eine im Volumenstrom angebrachte Brücke trennt alle im Medium vorhandenen Verunreinigungen.

2. In der Sammelkammer sorgt ein außen am Gehäuse angebrachter Magnetring für zusätzliche Abscheidekapazität. Er separiert wirkungsvoll eisenhaltige Verunreinigungen - sogenanntes Magnetit - aus dem Trägermedium. Diese ferromagnetischen Partikel werden durch ein starkes Magnetfeld, das die im Außenring eingesetzten Magnete erzeugen, im Gehäuse zurückgehalten.

Der DIRTMAG SLIM ist in drei Versionen erhältlich, die für einen max. Betriebsdruck von 3 bar und einen Betriebstemperaturbereich von 0 - 90° C ausgelegt sind. Zulässiges Betriebsmedium ist Wasser. Als Version 5451 ist er in ¾“ AG - mit Klemmringverschraubung d 18 m und 22 mm - erhältlich. Als Version 5452, für die nicht lineare Installation mit verschränkt angeordneten Leitungen, ist er in ¾“ AG mit ¾“ IG lieferbar.

DIRTMAG 5453 Technopolymer

Mit dem DIRTMAG 5453 Technopolymer (aus Spezialkunststoff) hat Caleffi einen speziell für kleinere, geschlossene Heizungsanlagen entwickelten Schlammabscheider mit Magnet im Programm. Er ist in zwei Dimensionen (3/4“ und 1“ IG) sowie mit Klemmverschraubungen für Kupferrohre in DN 20 (d 22 mm) und DN 25 (d 28 mm) erhältlich. Besonders praktisch: Durch einen Universalflansch (spezielle T-Stück-Kupplung), kann der Abscheider sowohl in horizontalen als auch vertikalen Rohrleitungen – unter Berücksichtigung der Strömungsrichtung – eingebaut werden. Der maximale Betriebsdruck beträgt 3 bar, bei einem Temperaturbereich von 0 - 90° C. Zulässige Arbeitsmedien sind, neben Wasser, Glykollösungen bis 30 %. Genauso praktisch: Über eine Verschlussschraube kann Luft, die sich im oberen Teil des Gehäuses befindet, abgelassen werden. Installation mit verschränkt angeordneten Leitungen, ist er in ¾“ AG mit ¾“ IG lieferbar. Optional sind hochdämmende Isolierungen (Wärmeleitfähigkeit 0,035W/mk) erhältlich. Die Version DIRTMAG PRO Serie 5457 ist für hohe Volumenströme ausgelegt.

DIRTMAG PLUS

Er ist ein Schlammabscheider mit magnetischer Wirkung und einer dritten Reinigungsstufe.So kann auf den Einbau eines separaten Schmutzfängers im Kreislauf von Brennwertheizungen und Wärmepumpensysteme verzichtet werden. Beim DIRTMAG PLUS zirkuliert das Heizungswasser durch den Schlammabscheider und anschließend durch den Schmutzfänger. Der Schlammabscheider separiert die im Kreislauf vorhandenen Nichteisen-Verunreinigungen ab einer Partikelgröße von 5 µm, der außen am Gehäuse angebrachte Magnetclip entfernt ferromagnetische Bestandteile. Der Schmutzfänger, der in einem Gehäuse aus Technopolymer integriert ist, entfernt die restlichen Rückstände aus dem Medium. Dessen Kartuschenfilter besteht aus einem äußeren Körper mit integriertem Edelstahlgitter – dem eigentlichen Sieb – und einem speziell geformten inneren Element zum Sammeln von Verunreinigungen. Zur Erstinbetriebnahme einer Heizungsanlage ist ein Reinigungssieb mit einer Maschenweite von 0,3 mm2 im Schmutzfängergehäuse vorgesehen. Nach der Erstinbetriebnahme ist dieses Reinigungssieb gegen das zum Lieferumfang gehörende Betriebssieb auszutauschen. Es hat eine Maschenweite von 0,8 mm2. Für Wartungsarbeiten verfügt die Armatur über Absperrkugelhähne. Erhältlich ist der DIRTMG PRO in den Dimensionen ¾“ und 1“ sowie mit Klemmverschraubungen für 22- und 28-mm-Kupferrohr. Der maximale Betriebsdruck beträgt 3 bar, bei einem Temperaturbereich von 0 bis 90 °C. Zulässige Arbeitsmedien sind Wasser und Glykolgemische bis 30 %. Besonders praktisch für die Installation ist der drehbare Universalflansch mit Positionsanschlägen zum Einbau in waagrecht oder senkrecht verlaufende Rohrleitung. Als Zubehör ist ein Kit zum Spülen und Zuführen von Inhibitoren erhältlich.

DIRTMAG CLEAN für große Heizungsanlagen

Vollautomatisch zum sauberen Heizungswasser

Der DIRTMAG CLEAN ist ein vollautomatischer, selbstreinigender Schmutz- und Schlammabscheider mit magnetischer Wirkung für große Heizungsanlagen. Er scheidet u.a. im Heizungswasser vorkommende Eisenoxidpartikel bis 2 μm ab und wird elektrisch (230 V) betrieben. Er ist auch für MODBUS-RTU-Management geeignet.

Der DIRTMAG CLEAN ist für den Einsatz in großen privaten, industriellen und gewerblichen Heizungssystemen konzipiert und sorgt für ein sauberes Anlagenwasser durch Filtration und Reinigung. Wichtigstes Merkmal: Im Vergleich zu herkömmlichen großen Schlammabscheidern mit Kartuschenreinigung, deren Kartuschen regelmäßig entnommen und gereinigt werden müssen, arbeitet der Abscheider vollautomatisch. Dafür vereint der "CLEAN" drei Funktionen: Filtration, Entleerung und Reinigung. Die vollständige Steuerung und Verwaltung aller Funktionen übernimmt ein elektronischer Controller, der lokal oder mit MODBUS-RTU-Übertragung bedient werden kann.

Für die Filtration des Schmutzwassers verfügt der "Heizungswasser-Selbstreiniger" über ein ca. 1 m2 großes, mehrreihiges Filter-Nylonnetz von 30 μm, mit einer Filterwirkung bis 2 μm. An den 10 Nylonnetzen sind, versetzt um 90°, jeweils zwei Perimeter Neodym-Magnete angebracht. Sie separieren die ferromagnetischen Bestandteile aus dem Anlagenwasser.

Der Körper und die Füße des DIRTMAG CLEAN (Inhalt 50 l) sind aus Edelstahl AISI 304. Die Anschlussmaße betragen beim Eingang 2" AG mit Überwurf, ausgangsseitig 2" IG. Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar bei einem Temperaturbereich von 0 - 85°C. Über einen Anschluss können, bei Bedarf, Additive dem Heizungswasser beigemengt werden. Der empfohlene Volumenstrombereich liegt bei 5 - 15 m3/h, KV ist mit 45 m3/h angegeben.

Schmutzfänger/Schlammabscheider Caleffi XF

Dreifach-Reinigungs-Lösung für "gesunde" Wärmepumpenkreisläufe"

Die verschiedenen Komponenten und Bauteile einer Wärmepumpenanlage sind der verschleißenden Wirkung der im Wärmeträgermedium enthaltenen Verunreinigungen ausgesetzt. Wenn sie nicht abgeschieden werden, können sie den Betrieb des Wärmepumpensystems, schon bei der Inbetriebnahme, beeinträchtigen. Dieses Problem darf nicht unterschätzt werden, denn die Hersteller von Wärmeerzeugern können Garantieleistungen verweigern, sollte ihr Produkt nicht schon von Anfang an durch eine Reinigungslösung geschützt sein. Das ist aber nur eine Funktion des neuen Schmutzfängers/Schlammabscheiders Caleffi XF, der speziell für hohe Volumenströme ausgelegt ist.

Die Reinigungswirkung der Armatur basiert auf drei Stufen: doppelte Filterwirkung dank zwei radial angeordneter Trenngewebe, ein zentraler Magnet und ein Schmutzfänger im Auslass.

Der Schmutzfänger/Schlammabscheider Caleffi XF ist schwenkbar, um die Installation sowohl an vertikalen als auch an horizontalen Rohren zu ermöglichen.

Bei beiden Konfigurationen bleiben die funktionellen und fluiddynamischen Eigenschaften unverändert.

Die sich im oberen Teil des Gehäuses angesammelte Luft kann durch Abschrauben des oberen Verschlusses mit einem Schraubendreher oder einem Flügelschlüssel abgelassen werden.

Die Armatur gibt es in verschiedenen Versionen:

CALEFFI XF mit Gewindeanschlüssen Dimensionen DN 20 (3/4” IG), DN 25 (1”IG) und DN 32 (1 1/4”IG)

CALEFFI XF mit Klemmringanschlüssen für Kupferrohr Dimensionen DN 20 (Ø 22 mm) und DN 25 (Ø 28 mm)

CALEFFI XF mit Gewindeanschlüssen und Bypass Dimensionen DN 40 (1 1/2” IG) und DN 50 (2” IG)

Technische Daten aller Versionen: Betriebsmedien Wasser und Glykollösungen (bis max. Glykolgehalt 30 %). Maximaler Betriebsdruck 3 bar. Betriebstemperaturbereich

0–90 °C.

Dirtmag Serie 5466 für große Anlagen

Mit dem DIRTMAG Schlammabscheider (aus Stahl) der Serie 5466 hat Caleffi eine Reinigungslösung (wandhängend und als Standversionen) für große Heizungsanlagen im Programm. Mit Flanschanschlüssen von DN 50 bis DN 150 ist der 5466 für horizontale Rohrleitungen bis zu einem Durchfluss von 86 m3/h ausgelegt. In der ersten Reinigungsstufe werden Schmutzpartikel über mehrere, radial angeordnete Netzflächen des inneren Elements abgesondert. Durch das geometrische Konzept und das große Volumen wird die Strömungsgeschwindigkeit so weit herabgesetzt, dass die Verunreinigungen in die Sammelkammer absinken. Das Prinzip separiert zirkulierende Nichteisen-Verunreinigungen ab einer Partikel-Mindestgröße von 5 µm. Die zweite, magnetische Reinigungsstufe entfernt eisenhaltige Verunreinigungen aus dem Wärmeträger. Bei der Dirtmag-Flanschversion übernimmt diese Aufgabe ein in einer Hülse untergebrachter Stabmagnet. Vor dem Abscheiden der Verunreinigungen über einen Ablasshahn wird der segmentierte Stabmagnet herausgezogen. Zulässige Arbeitsmedien sind neben Wasser Glykol-Lösungen bis 50 %. Zum Lieferumfang gehört eine vorgeformte Dämmung. Die Standversion ist in DN 50 bis DN 100 erhältlich.

DIRTMAG Serie 5463

Schlammabscheider werden in geschlossene Kreisläufe von Heizungs- und Klimaanlagen integriert. Um auch eisenhaltige Verunreinigungen sicher zurückhalten zu können, hat Caleffi die Version Dirtmag Serie 5463 mit magnetischer Reinigungswirkung im Programm. In der ersten Stufe werden Nichteisen-Verunreinigungen bis zu einer Partikel-Mindestgröße von 5 µm durch die Herabsetzung der Strömungsgeschwindigkeit und die Schwerkraft über radial angeordnete Netzflächen des inneren Elements in die große Sammelkammer abgesondert. Die zweite Reinigungsstufe hält eisenhaltige Verunreinigungen durch ein starkes Magnetfeld, das die im Außenring eingesetzten Magnete erzeugen, im Gehäuse zurück. Schlamm und Partikel können auch bei laufendem Betrieb durch Öffnen des Ablasshahns ausgeschieden werden. Dazu muss der Magnetring mit Cliptechnik kurz abgenommen werden. Diesen DIRTMAG gibt es mit Gewindeanschlüssen mit oder ohne Wärmedämmung. Als Version 5463 ist er für horizontale Rohrleitungen in 3/4“ bis 2“ erhältlich, als Version 5465 für vertikale Rohrleitungen in 3/4“ und 1“ IG. Bei allen Versionen beträgt der max. Betriebsdruck 10 bar, bei einem Temperaturbereich von 0 bis 110 °C. Zulässige Arbeitsmedien sind Wasser und Glykollösungen bis 50 %.

DISCAL DIRTMAG Serie 5464

Mikroblasen-Schlammabscheider entfernen gleichzeitig Schmutz und Sauerstoff aus Wasser oder Wasser-Glykollösungen. Caleffi hat mit der Serie DISCAL DIRTMAG 5464 eine solche Doppellösungen im Programm. Lieferbar sind Varianten mit Gewinde-, Flansch- und Schweißanschlüssen. Für Kupferrohre ist ein Bikonus-Anschluss erhältlich. Der aktive Teil besteht aus metallischen Gitterflächen. Mikrobläschen werden am äußeren Element eingefangen und, wenn deren hydrostatischer Druck die Haftkraft an der Fläche übersteigt, nach oben zum automatischen Entlüftungsventil transportiert. Schmutzpartikel, insbesondere auch Schlamm, werden über die Netzfläche des inneren Elements abgesondert und fallen nach unten in eine Sammelkammer. Der Abscheider ist in 3/4“, 1“ und 1 1/4“ IG sowie mit Klemmverschraubungen für Kupferrohr in d 22 mm und d 28 mm erhältlich.

Alles Fotos/Abbildungen: Caleffi