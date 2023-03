Die Daume Gruppe freut sich, dass sie ihren über 1.200 Mitarbeiter*innen, zur Abmilderung der aktuell gestiegenen Lebenshaltungskosten, die Inflationsprämie in voller Höhe gewähren kann.

Diese Prämie ist Teil des Engagements der Daume Gruppe, welche die Rahmenbedingen für ihre Beschäftigten permanent an die sich verändernden Anforderungen anpasst und verbessert sowie ein klares Signal an die Öffentlichkeit, dass die Daume Gruppe ihrer Verantwortung für ihre Mitarbeiter*innen gerecht wird und bereit ist, sie in vollem Umfang zu unterstützen.

Umgehend nach Schaffung der gesetzlichen Möglichkeiten wurde die Entscheidung für eine wesentliche und spürbare Entlastung von Mehrkosten, u. a. in Verbindung mit der Berufstätigkeit, getroffen.

Die Daume-Gruppe ist überzeugt, dass diese Maßnahme zu einer weiteren Stärkung des Engagements und der Loyalität ihrer Mitarbeiter*innen beitragen wird.