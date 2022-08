Die Daikin Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpe: Jetzt auch in den Leistungsklassen 4-8 kW

Daikin stellt die neue Generation der Monoblock-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 M mit dem klimafreundlichen Kältemittel R-32 vor. Die neuen Modelle der Daikin Altherma 3 M sind in den kleineren Leistungsklassen 4 kW, 6 kW und 8 kW mit einem neu designten Außengerät erhältlich und komplettieren das bereits bestehende Portfolio der Daikin Altherma 3 M Luft-Wasser-Wärmepumpen in den Leistungsbereichen 9-16 kW. Die Geräte überzeugen besonders aufgrund ihres kompakten Designs und eignen sich daher ideal für die Installation an Orten mit geringen Stellflächen. Die Daikin Altherma 3 M ist das Power Paket zum Heizen und Kühlen für sämtliche Gebäude – jetzt auch in kleineren Leistungsklassen.