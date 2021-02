Die Belüftung feuchter Kellerräume stellt in den meisten Fällen eine große Herausforderung dar. Sehr viel Know-How, sowie eine komplexe Steuerungs- und Sensorentechnik sind erforderlich, um das Problem nicht noch schlimmer zu machen, als es schon ist. Eine fachgerechte Lüftung in diesem Bereich kann nur unter Berücksichtigung der so genannten Taupunkte von Innen- und Außenluft erfolgen, um Kondensatbildung an kalten Kellerwänden zu unterbinden.



Dafür kommt die Taupunkt-Steuereinheit AirUnderground Operator zum Einsatz. Mit dem AirUnderground Operator wird durch einen Innen- und Außenlüfter permanent der Luftfeuchtewert abgeglichen. Die Messung erfolgt in Gramm/m3, also in absoluter Luftfeuchte. Ist die Luft außen trockener als drinnen wird die Lüftung aktiviert.

Der AirUnderground Operator ist mit verschiedenen dezentralen Lüftungsgeräten von FAWAS - mit und ohne Wärmerückgewinnung – einsetzbar, um eine optimale Belüftung von feuchten Kellern zu ermöglichen.



Mit dem AirUnderground vertical, können auch Keller unterhalb des Erdreiches optimal belüftet werden. Die feuchte Luft wird über ein Standrohr und eine Edelstahlhaube durch das Erdreich nach draußen geführt. Der integrierte Keramikspeicher sorgt dabei für entsprechende Wärmerückgewinnung. Im Sommer funktioniert der Keramik-Wärmespeichter im Übrigen umgekehrt. Kommt die warme Sommerluft von außen, wird sie abgekühlt in den Kellerraum eingebracht. Dadurch vermindert sich der Anfall von Kondensfeuchte beim Lüftungsprozess erheblich. Besonders bei intensivem Lüftungsvolumen vorteilhaft.



Mit den Kellerlüftungslösungen AirUnderground horizontal 1 und horizontal 2 können feuchte Keller belüftet werden, bei denen eine direkte Be- und Entlüftung über die Außenwand möglich ist.

Die Kellerlüftungslösung AirUnderground horizontal 1 führt feuchte Luft über das ventilatorgestützte Lüftungsgerät AirOneWay nach draußen ab. Frische Luft strömt über den Außenluftdurchlass AirSelf-Stream nach. Diese Lösung kann bis zu 50 m³ Raumvolumen eingesetzt werden.



Mit dem AirUnderground horizontal 2 kann mit Einsatz einer ventilatorgestützten Zuluft das Luftvolumen zusätzlich erhöht werden. Diese Lösung ist in Kellerräumen von bis zu 80 m³ Raumvolumen einsetzbar.

Alle genannten Lösungen sind mit der Entfeuchtungs-Steuereinheit AirUnderground Operator kombinierbar. Bitte achten Sie darauf, dass die Belüftung unbeheizter Keller ausschließlich mit einer sogenannten Entfeuchtungs-Steuereinheit erfolgen darf. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit im Keller zusätzlich erhöht anstatt reduziert und damit die Feuchteproblematik zusätzlich verschärft wird.



Der AirUnderground Operator ist ein echter Problemlöser für viele Millionen feuchte Keller. Ihre Kunden werden es Ihnen danken!



Unsere technische Planungsabteilung berät Sie jederzeit gerne unter 07123/961820. Informationen zur cleveren Taupunktsteuereinheit von FAWAS finden Sie auch unter www.fawas.de/wohnraumbelueftung-air-underground/