Maria Zesch übernimmt die Zuständigkeit für die Region EMEA

Stephan Lampel übernimmt die Verantwortung für Finanzen and Verwaltung

Thomas Volz übernimmt eine andere Aufgabe innerhalb der Bosch Gruppe

Neue Struktur stärkt die regionale Kundennähe und Wachstumsstrategie

Die Bosch Home Comfort Group richtet ihre Führungsstruktur weiter auf regionale Kundennähe und globales Wachstum aus. Zum 1. Januar 2026 werden mit Maria Zesch und Stephan Lampel zwei neue Mitglieder in das Global Executive Board berufen. Zesch übernimmt die Verantwortung für die Vertriebsregion Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), Lampel übernimmt die Aufgabe von Thomas Volz und zeichnet künftig für die kaufmännischen Aufgaben verantwortlich. Damit stärkt das Unternehmen seine konsequente Ausrichtung der Organisation auf differenzierte Marktanforderungen und die Umsetzung der Wachstumsstrategie.

Maria Zesch wird als Mitglied des Bereichsvorstands künftig die Region Europa, Naher Osten und Afrika verantworten. Sie war zuletzt Chief Executive Officer der TAKKT AG. Sie übernimmt die Aufgabe von Jan Brockmann, der die Region bislang zusätzlich zu seiner Funktion als CEO verantwortete. „Regionale Nähe ist essenziell, um den verschiedenen Marktbedingungen optimal zu begegnen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams vor Ort unsere Marktpostion in Europa, Nahost und Afrika weiter auszubauen und in den Regionen partnerschaftlich mit unseren Kunden und Kundinnen zusammenzuarbeiten“, so Maria Zesch zu ihrer neuen Aufgabe.

Stephan Lampel, seit vielen Jahren in leitenden Funktionen innerhalb der Bosch-Gruppe tätig, wird zum 1. Januar 2026 Mitglied des Global Executive Boards der Bosch Home Comfort Group mit Zuständigkeit für kaufmännische Aufgaben. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und den gemeinsamen Weg mit dem gesamten Team der Bosch Home Comfort Group. Unsere Branche steht vor wichtigen strategischen und wirtschaftlichen Weichenstellungen. Gemeinsam werden wir unsere Stärken nutzen, um nachhaltiges Wachstum gezielt zu ermöglichen“, erklärt Lampel. Er folgt auf Thomas Volz, der sich ab Januar auf eine neue Position innerhalb der Bosch-Gruppe vorbereitet.

Die Aufstellung des Global Executive Boards dient der Weiterentwicklung der Bosch Home Comfort Goup nach der strategischen richtungsweisenden Akquisition im August 2025. „Wir haben ambitionierte Wachstumsziele in allen Weltregionen. Darauf richten wir unsere Organisation konsequent aus. Mit klaren regionalen Zuständigkeiten für Amerika, Asien sowie Europa, Naher Osten und Afrika im Board können wir Kundenbedürfnisse noch gezielter adressieren“, freut sich Jan Brockmann, Vorsitzender des Bereichsvorstands über die Erweiterung der Bosch Home Comfort Group. Die erweiterte Führungsstruktur spiegelt die strategische Ausrichtung auf regionale Märkte wider und stärkt die operative Umsetzungskraft der Bosch Home Comfort Group in einem dynamischen internationalen Umfeld.