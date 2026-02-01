06.02.2026  Pressemeldung Alle News von FAWAS

Die BEAM Resilience Zentralstaubsauger – jetzt noch einfacher zur perfekten Lösung

FAWAS präsentiert die BEAM Resilience-Serie: hygienisch, leistungsstark und nachhaltig. Mit eingängigen Modellnamen und klarer Struktur fällt die Auswahl jetzt leichter denn je – ideal für Fachhandwerker, die ihren Kunden komfortable und effiziente Lösungen bieten wollen.

Von „Der Preiswerte“ bis „Der Superstarke“ – für jeden Bedarf das passende Modell
Die neuste BEAM-Generation überzeugt durch intuitive Auswahlhilfen und Technik, die begeistert:

• Der Einsteiger (BEAM 295): Kompakt, günstig und zuverlässig - perfekt für kleinere Wohnflächen
• Der Preiswerte (BEAM 345): Mehr Power und Luftvolumen für nur wenig mehr Budget
• Der Meistgekaufte (BEAM 360): Optimal für mittlere Wohnflächen & Schlaucheinzug-Systeme
• Der Nachhaltige (BEAM 475): Extrem langlebig, sehr geringer Stromverbrauch
• Der Superstarke (BEAM 495): Für große Wohnflächen – das Kraftpaket unter den BEAM-Saugern

Exklusive Auswahlhilfe für das SHK-Handwerk
FAWAS unterstützt Sie bei der Projektplanung: Mit praktischen Tools, Beratung und einer transparenten Modellübersicht finden Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Kunden. So sparen Sie Zeit – und überzeugen mit Kompetenz.

🔧 Jetzt informieren, Modell finden und nachhaltige Saugtechnik bieten – ideal für Neubau, Sanierung oder Modernisierung!
👉 Zur BEAM-Produktseite mit weiteren Details und Highlights

FAWAS GmbH
FAWAS GmbH
SAUBERE GESUNDE LEBENSRÄUME
Vogelsangstr. 26/2B
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland
Telefon:  07123 - 9618-20
www.fawas.de
Anzeigen
DAB Pumps GmbH
G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG
Aalberts hfc SX GmbH
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Zehnder Group Deutschland GmbH

DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.01.2026

Inflationsrate im Januar 2026 voraussichtlich +2,1 %
mehr

28 % der Teilzeitbeschäftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung