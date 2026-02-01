Die BEAM Resilience Zentralstaubsauger – jetzt noch einfacher zur perfekten Lösung
Von „Der Preiswerte“ bis „Der Superstarke“ – für jeden Bedarf das passende Modell
Die neuste BEAM-Generation überzeugt durch intuitive Auswahlhilfen und Technik, die begeistert:
• Der Einsteiger (BEAM 295): Kompakt, günstig und zuverlässig - perfekt für kleinere Wohnflächen
• Der Preiswerte (BEAM 345): Mehr Power und Luftvolumen für nur wenig mehr Budget
• Der Meistgekaufte (BEAM 360): Optimal für mittlere Wohnflächen & Schlaucheinzug-Systeme
• Der Nachhaltige (BEAM 475): Extrem langlebig, sehr geringer Stromverbrauch
• Der Superstarke (BEAM 495): Für große Wohnflächen – das Kraftpaket unter den BEAM-Saugern
Exklusive Auswahlhilfe für das SHK-Handwerk
FAWAS unterstützt Sie bei der Projektplanung: Mit praktischen Tools, Beratung und einer transparenten Modellübersicht finden Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Kunden. So sparen Sie Zeit – und überzeugen mit Kompetenz.
🔧 Jetzt informieren, Modell finden und nachhaltige Saugtechnik bieten – ideal für Neubau, Sanierung oder Modernisierung!
👉 Zur BEAM-Produktseite mit weiteren Details und Highlights