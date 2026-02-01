FAWAS präsentiert die BEAM Resilience-Serie: hygienisch, leistungsstark und nachhaltig. Mit eingängigen Modellnamen und klarer Struktur fällt die Auswahl jetzt leichter denn je – ideal für Fachhandwerker, die ihren Kunden komfortable und effiziente Lösungen bieten wollen.

Von „Der Preiswerte“ bis „Der Superstarke“ – für jeden Bedarf das passende Modell

Die neuste BEAM-Generation überzeugt durch intuitive Auswahlhilfen und Technik, die begeistert:

• Der Einsteiger (BEAM 295): Kompakt, günstig und zuverlässig - perfekt für kleinere Wohnflächen

• Der Preiswerte (BEAM 345): Mehr Power und Luftvolumen für nur wenig mehr Budget

• Der Meistgekaufte (BEAM 360): Optimal für mittlere Wohnflächen & Schlaucheinzug-Systeme

• Der Nachhaltige (BEAM 475): Extrem langlebig, sehr geringer Stromverbrauch

• Der Superstarke (BEAM 495): Für große Wohnflächen – das Kraftpaket unter den BEAM-Saugern

Exklusive Auswahlhilfe für das SHK-Handwerk

FAWAS unterstützt Sie bei der Projektplanung: Mit praktischen Tools, Beratung und einer transparenten Modellübersicht finden Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Kunden. So sparen Sie Zeit – und überzeugen mit Kompetenz.

🔧 Jetzt informieren, Modell finden und nachhaltige Saugtechnik bieten – ideal für Neubau, Sanierung oder Modernisierung!

👉 Zur BEAM-Produktseite mit weiteren Details und Highlights