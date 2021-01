Pellets-/Hackgutanlage HERZ firematic 349-501 kW

Profitieren Sie von diesen Vorteilen:

KOMPAKT - Ausführung in Modulbauweise

Durch die Ausführung in Modulbauweise mit Brennraum- und Wärmetauschermodul können Einbringung sowie Montage rasch & einfach durchgeführt werden. Auch in bereits vorhandenen Heizräumen mit geringem Platzangebot bietet die Anlage dadurch eine optimale Lösung.

FLEXIBEL - Flexibles & einfaches Platzieren und Anschließen

Der Saugzugventilator der Anlage kann wahlweise hinten oder seitlich (rechts oder links) angebracht werden. Zusätzlich ist das Abgasrohr schwenkbar, wodurch ein flexibles und einfaches Platzieren und Anschließen der Anlage möglich ist.

KOMFORTABEL - Automatische Brenner- & Wärmetauscherreinigung und automatische Entaschung

Die Brennkammer sowie die Wärmetauscher werden automatisch gereinigt und dadurch sauber gehalten. Für höchsten Komfort sorgt die automatische Entaschung, welche die Asche automatisch in die frontseitigen Aschebehälter bzw. je nach Bedarf in eine größere Aschentonne befördert.

EMISSIONSARM - Verbrennungstechnologie auf höchstem Niveau

Aus der im eigenen Haus entwickelten Treppenrosttechnologie, der kompakten Brennraumgeometrie und der serienmäßig eingebauten Lambdasonde, welche Luftzuführung als auch Materialmenge steuert, resultieren flexible Einsatzmöglichkeiten von Brennstoffen und niedrigste Emissionswerte. Somit ist keine Rezirkulation notwendig und es kann größtenteils (je nach Emissionsvorgaben) auf zusätzliche Entstaubungsanlagen oder Filter verzichtet werden.

EINFACH & DURCHDACHT – Multifunktionales Regelungskonzept

Mit der bedienerfreundlichen Farb-Touch-Display-Regelung wurde ein multifunktionales Regelungskonzept entwickelt. Mit dem Herzstück des Kessels können viele Prozesse und Parameter optimal aufeinander abgestimmt werden.

Pellets-/Hackgutanlage HERZ BioFire 500 – 1.500 kW

Die HERZ BioFire ist mit einem Leistungsbereich von 500 bis 1.500 kW die derzeit größte Anlage innerhalb der HERZ Produktfamilie der Pellets-/Hackgutanlagen und kann ebenfalls individuell eingesetzt werden. In Kaskadenschaltung sind hier Projekte bis 6.000 kW möglich.

Die BioFire besticht vor allem durch ihre geringe Stellfläche, wodurch sie im Bezug auf Kompaktheit in ihrer Leistungsklasse ganz klar vorne liegt. Die Wärmetauscherflächen werden automatisch durch die integrierten Turbulatoren auch während des Heizbetriebes gereinigt und somit ohne händischen Arbeitsaufwand sauber gehalten. Ein gleichbleibend hoher Wirkungsgrad durch gereinigte Wärmetauscherflächen sorgt somit für niedrigen Brennstoffverbrauch.

Durch die eingebaute Lambdasonde, welche permanent die Abgaswerte überwacht, werden immer perfekte Verbrennungswerte und geringste Emissionswerte erzielt. Die Lambdasonde steuert sowohl die Primär- und Sekundärluftzuführung als auch die Materialmenge und erreicht somit immer sauberste Verbrennung auch im Teillastbetrieb. Die Ergebnisse sind geringer Brennstoffverbrauch und niedrigste Emissionswerte auch bei unterschiedlichen Brennstoffqualitäten.

Zusätzlich gewährleistet die im eigenen Haus neu entwickelte Treppenrosttechnologie optimale Luftzuführung und damit energieeffiziente und saubere Verbrennung.

Aschentransport auf engstem Raum:

Bei HERZ wird besonderes Augenmerk auf bestmöglichen Kundenkomfort gelegt. So werden individuelle Lösungen für beinahe jede Platzsituation konstruiert und umgesetzt. Durch eine zentrale Aschenaustragung mit Senkrechtbeförderung der Asche wird sehr viel an Platz eingespart und somit für optimalen Komfort gesorgt. Die Asche kann mühelos über mehrere Meter (bis zu 5 Meter) vertikal zu Aschenbehältern transportiert werden. Ein mühevolles und kompliziertes Entleeren von Aschetonnen im Keller bzw. Untergeschossen gehört somit der Vergangenheit an.

