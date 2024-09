Moderne Elektroheizungen von AEG Haustechnik unterstützen das ökologische Gebäudekonzept, indem sie hauseigenen Solarstrom nutzen. Als dezentrale Systeme heizen sie temporär nach Bedarf. Damit sind sie effiziente Zusatzheizungen, die Spitzenlasten abdecken und es möglich machen, dass die Hauptheizung kleiner dimensioniert werden kann und somit an den meisten Tagen vollausgelastet ist – nicht nur an wenigen, eiskalten Tagen. In Energiesparhäusern decken Elektroheizungen umweltgerecht und sparsam den Wärmebedarf gänzlich ohne eine zentrale Heizanlage. Dann reduzieren sich Planung, Investitionskosten und Bauzeit enorm, es erübrigen sich lange Wärmeverteilleitungen und damit einhergehende Wärmeverluste und CO 2 -Emmissionen. Weil im elektrisch beheizten Haus zudem Technikraum und Schornstein entfallen, gewinnen Bauherren Wohn- oder Kellerfläche hinzu.

Zu den Elektroheizungen von AEG Haustechnik zählen elektrische Fußbodenheizungen, moderne Naturstein- und Glasheizungen sowie technisch revolutionierte Wand- und Duo-Kovektoren. Für Wohnkomfort und Wirtschaftlichkeit sorgt zeitgemäße Regelungstechnik mit Wochentimer, Zeitprogrammen, Thermostat zur automatischen Berechnung der Vorlaufzeit und selbsttätiger Regelung beim Eintrag von Fremdwärme (z.B. Sonneneinstrahlung), Fenster-Offen-Erkennung und Frostschutzfunktion.

AEG THERMO BODEN – unverzichtbar für die Behaglichkeit

Die unmittelbare, homogene Erwärmung des Fußbodens sorgt für Wohlbefinden, wobei die tatsächliche Temperatur subjektiv um ein bis zwei Grad wärmer empfunden wird als sie tatsächlich ist. Das AEG Heizmattensystem ist mit Heizleistungen von 130, 160 und 200 W/m² und in den Ausführungen „Comfort“, „Wellness“ für Nassbereiche und „Turbo“ erhältlich. Geeignet ist der THERMO BODEN für alle gängigen Bodenbeläge. Aufgrund der niedrigen Aufbauhöhe von nur 3 Millimetern lässt sich die elektrische AEG Fußbodenheizung auch in Teilbereichen anwenden. Pro Raum ermöglicht ein intelligenter AEG Fußboden- und Raumtemperaturregler bedarfsgerechtes, energiesparendes Heizen.

AEG Wandkonvektoren – ästhetisch und platzsparend

Die AEG Wandkonvektoren WKL Comfort überzeugen durch eine angenehme, großflächige Wärmeabstrahlung. Mit der eleganten, flachen Formgebung und den sorgfältig verarbeitete Oberflächen ohne störende Kanten fügt sich das neue AEG Raumheizgerät in eine anspruchsvollere Innenarchitektur problemlos ein. Durch die Wölbung der Front kann die Warmluft sehr weit und gleichmäßig in den Raum hineinströmen. Mit einer Heizleistung bis 3 kW lassen sich selbst größere Räume zügig und bedarfsgerecht heizen.

Der AEG Duo-Konvektor verfügt über eine geradlinige Optik. Er kombiniert Infrarotwärme mit effektiver Konvektion und erwärmt Räume besonders schnell. Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, reduziert die präzise elektronische Regelung die Leistung der Konvektionsheizung. Die Infrarot-Wärmewellenheizung liefert dagegen weiterhin behagliche Wärme und hält die Raumtemperatur konstant..

Naturstein- und Glasheizungen – raumgestalterische Elemente

Naturstein- und Glasheizungen sind eine optisch besonders ansprechende Alternative. Im Gegensatz zu Wandkonvektoren erwärmen sie nicht die Raumluft, vielmehr durchdringen die Wärmestrahlen die Luft und erwärmen die Umgebung. Ihr Wärmeprinzip ähnelt somit dem eines Kachelofens. AEG Natursteinheizungen werden aus Dolomit, Kalkstein und Granit in 8 Farbvarianten hochwertig gefertigt. AEG Glasheizungen sind in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Auch bei diesen Designheizungen lassen sich die Einschaltzeiten über Funk- oder kabelgebundene Thermostate genau regeln, sodass nur dann Stromverbrauch entsteht, wenn tatsächlich Wärmebedarf ansteht.

Elektrische Wärmelösungen für Bäder und WCs

In keinem anderen Raum ist Wärme so wichtig wie im Bad. Und in keinem anderen Raum ist es so sinnvoll, Wärme temporär elektrisch zu nutzen. Für angenehme Wärme sorgen die AEG Badheizgeräte BHG. Sie vereinen Heizkörper und Handtuchtrockner in einem Gerät. Je nach Wärmebedarf und Dimensionierung stehen verschiedene Leistungsstufen (500 W, 750 W und 1000 W) und Baugrößen zur Verfügung.

Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung und www.aeg-hausetchnik.de/raumheizgeraete