Nr. 1. Klassischer Marmor-Trend

Marmor ist nicht mehr nur in der Küche angesagt, sondern auch im Badezimmer! Waschbecken aus Marmor, Badmöbel oder Fliesen, Sie haben die Wahl. Dieser Druck sorgt für einen stilvollen Look. Lesen Sie dazu auch unseren Artikel über das Marmor-Designerbad.

Nr. 2. Warmes und stilvolles Holz

Holz ist ein beständiger und daher zeitloser Trend in der Welt der Badezimmer. Als solches ist es ein Stimmungsmacher, der im Badezimmer sofort ein Gefühl von Wärme und Ruhe erzeugt. Sie können Ihre Badezimmermöbel aus Holz jedoch noch zeitgemäßer gestalten, indem Sie sie z.B. mit einem Waschbecken aus Marmor kombinieren, wie nachfolgend dargestellt!

Nr. 3. Eine Ecke weiter: runde und organische Formen

Der Badezimmer-Trend, der in diesem Jahr bereits Einzug gehalten hat und 2023 noch mehr punkten wird, sind runde Formen! Von den Möbeln bis zu den Spiegeln: Runde und organische Formen schaffen ein hippes und verspieltes Badezimmer, dass eine Ecke weiter ist.

Nr. 4. Zurück in die Vergangenheit

Zurück zu Retro! Trends aus der Vergangenheit kommen oft wieder, so auch der Retro-Trend. Erinnern Sie sich an die rosafarbenen Fliesen, die goldenen Wasserhähne oder den Terrazzoboden im Badezimmer Ihrer Großeltern? Nun, all diese Dinge kehren zurück! Ein Retro-Bad ist also ideal für die Trendsetter unter Ihnen.

Nr. 5. Trendige und einzigartige Farben

Für alle, die ein weißes Bad und einen Holzschrank im Bad etwas langweilig finden, haben wir gute Nachrichten! Im Jahr 2023 werden die angesagten Trendfarben ihren Auftritt haben. Sind Sie ein Fan von Grün, Terrakotta oder einer anderen Farbe? Dann sollten Sie unsere Kollektionen im Auge behalten!

Nr. 6. Oder ruhige Erdtöne

Ziehen Sie es vor, Ihr Badezimmer etwas ruhiger zu halten, um sich völlig zu entspannen? Dann ist der Trend zum natürlichen Badezimmer genau das Richtige für Sie. Helle Erdtöne wie Beige, Taupe und Braun sind sehr beliebt. Für zusätzliche Ruhe im Badezimmer können Sie sowohl die Wände als auch die Badezimmermöbel in denselben Farbton tauchen, um einen stilvollen Ton in Ton-Effekt zu erzielen.

Nr. 7. Badezimmer im Boho-Stil, der Trend von heute

Für diesen Trend nehmen wir Sie mit nach Ibiza, wo Sie die Bohème-Stimmung und -Stil finden. Mit Beigetönen, Holzelementen und anderen natürlichen Materialien bringen Sie das Urlaubsgefühl und die Natur ins Haus. Wählen Sie zum Beispiel einen Badezimmerschrank aus Holz, große runde Spiegel und Dekoration aus Weidengeflecht. So vermeiden Sie ein kaltes, weißes Badezimmer und schaffen eine Oase der Ruhe und Gemütlichkeit!

Konnten Sie sich von diesen Badezimmer-Trends 2023 inspirieren lassen? Möchten Sie das trendige Badezimmer Ihrer Träume verwirklichen? Vereinbaren Sie einen Termin und besuchen Sie einen unserer Ausstellungsräume, um unsere neuesten Kollektionen zu entdecken!

Bitte kontaktieren Sie uns unter info(at)riho.de oder 02373-9339330.