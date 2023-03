Spätestens seit der aktuellen Heizsaison ist klar: Aufgrund der hohen Kosten liegen energieeffiziente Heizungs- und Speichersysteme voll im Trend. Denn wer günstig heizen und in der Energieversorgung unabhängig von Öl, Gas & Co. werden möchte, sucht bei Neubau und Sanierung nach einer passenden Lösung. Dabei rücken umweltfreundliche Lösungen mit Wärmepumpen stärker als je zuvor in den Mittelpunkt des Interesses. Warum ist klar: Wärmepumpen nutzen kostenlos vorhandene Wärme aus der Luft, aus Grundwasser oder aus dem Erdreich und arbeiten emissionsfrei, hocheffizient und kostengünstig. Das trägt zur Dekarbonisierung bei, ist ein nachhaltiger Beitrag zur Energiewende und wirkt sich positiv auf die Umwelt sowie auf das Haushaltsbudget aus. Als Spezialist für Speicher und Heizungstechnik punktet die Austria Email GmbH mit einem breiten Wärmepumpen-Sortiment, das für jedes Nutzungsbedürfnis und alle baulichen Gegebenheiten eine passende Lösung bietet. Um Unsicherheiten auf Seiten der Konsument:innen vorzubeugen klären die Experten der Austria Email über die häufigsten Irrtümer bei Wärmepumpen auf. Denn eines ist klar: Wärmepumpen sind grundsätzlich für nahezu jedes Wohngebäude geeignet.

"Die Devise lautet: Umdenken, informieren, einbauen und in der Zukunft nachhaltig heizen. Denn mit einer Wärmepumpe holt man sich ein kostensparendes, umweltfreundliches und förderfähiges Heizsystem ins Haus. Außerdem sind Wärmepumpen geruchs- und emissionsfrei: Da sie kein CO2 verursachen sind die Geräte schonend für Umwelt und gelten als wichtiger Beitrag zur Energiewende", erklärt Klaus Bindhammer, Geschäftsführer der in Deutschland ansässigen Austria Email GmbH.

Als Service für die Kund:innen ist es dem Team der Austria Email GmbH wichtig, über die gängisten Vorurteile betreffend Wärmepumpen aufzuklären:

1. Irrtum: Wärmepumpen eigenen sich nur für den Neubau.

Wärmepumpen sind sowohl für Neubauten, als auch für die Sanierung geeignet. Sowohl Häuslbauer, -sanierer als auch -modernisierer setzen mit einer Wärmepumpe auf nachhaltiges, zukunftsfähiges und kostensparendes Heizen. Die Austria Email bietet sogar zielgerichtete Lösungen speziell für Sanierungen an.

2. Irrtum: Wärmepumpen sind nur für Bauten mit Fußbodenheizung geeignet!

Das ist ein hartnäckiger Irrglaube, der für viel Unsicherheit sorgt. Richtig ist: Wärmepumpen sind mit Fußbodenheizungen kompatibel, aber auch für Bauten mit Radiatoren geeignet. Praktisch jedes Haus lässt sich nach erfolgtem Check durch einen fachkundigen Installateur mit einer Wärmepumpe ausrüsten bzw. bei einer Sanierung umrüsten, und profitiert so von der Versorgung mit günstiger erneuerbarer Energie.

3. Irrtum: Wärmepumpen sind Stromfresser!

Das ist ein reines Vorurteil, denn Wärmepumpen sind keine Stromfresser. Am Beispiel der gängigen Luftwärmepumpen der Austria Email erklärt, ist die Funktionsweise folgendermaßen: Wärmepumpen nutzen die Wärme aus der Umgebungsluft, verdichten sie und stellen die Energie der Hausanlage zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Raumkühlung zur Verfügung. Luftwärmepumpen arbeiten also mit kostenloser Energie, indem sie zu rund 75% Wärme aus der Umgebungsluft beziehen, nur maximal 25 Prozent werden durch Strom abgedeckt. Wer eine Photovoltaik-Anlage hat, kann die Wärmepumpe auch mit hauseigenem Öko-Strom betreiben. Das schont die Geldbörse, denn das spart gegenüber anderen Energieträgern einiges an laufenden Kosten.

Wärmepumpen punkten auch mit Einsparungen beim Stromverbrauch gegenüber Öl und Gas. Im Vergleich zu einer Ölheizung spart man bei den Stromkosten bis zu 800 Euro pro Jahr, im Vergleich zu einer Gasheizung sind es bis zu 550 Euro. Tauscht man eine alte Heizungsanlage durch eine moderne Heizungswärmepumpe und einen gut gedämmten Speicher, spart man jährlich bis zu 1.500 Euro, in bestimmten Fällen mehr. Mit Qualitätsgeräten entfällt außerdem einen Großteil der Betriebs- und Wartungskosten.

4. Irrtum: Wärmepumpen brauchen viel Platz!

Nein, denn Wärmepumpen sind eine platzsparende Lösung. Die Dimensionierung der Wärmepumpe richtet sich unter anderem nach dem bisherigen Öl- oder Gasverbrauch, denn anhand dieser Werte lässt sich die effektiv benötigte Heizenergie feststellen.

Mit Produkten der Austria Email in Einfamilienhäusern und im mehrgeschossigen Wohnbau Heizkosten sparen und die Umwelt schonen

Die Austria Email GmbH legt größtes Augenmerk darauf, dass ihre Produkte sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsprojekten einfach in Gebäude integrierbar sind.Das breite Sortiment bietet für jedes Nutzungsbedürfnis und für alle baulichen Gegebenheiten eine passende Lösung: Von Wärmepumpen aller Bauarten wie der Monoblock LWP Reihe für Neubau und Sanierung, der LWP HP High Power Lösung speziell für Sanierungsvorhaben, über die Trinkwasserwärmepumpen EXPLORER EVO mit Photovoltaik-Einbindung und CALYPSO VM bis hin zu Poolwärmepumpen.

Aktuell besonders nachgefragt ist die speziell für den Einsatz in dicht bebauten Gebieten und im städtischen Bereich entwickelte Heizungswärmepumpe AE Monoblock LWPM, die mit der Serie Monoblock LWP/K auch als Kombigerät mit integriertem Warmwasserspeicher erhältlich ist. Sie bewähren sich bei sowohl bei Sanierungen wie auch bei Neubauprojekten, denn sie zeichnen sich durch flüsterleisen Betrieb mit einem Schalldruckpegel von unter 30 dB(A) innerhalb von 3 Metern aus. Durch das klimafreundliche Kältemittel R452B punkten die Geräte zudem mit einer Kühlfunktion und sind voll förderungsfähig.

Im mehrgeschossigen Wohnbau besonders beliebt zur Warmwasserbereitung ist die wandhängende Trinkwasserwärmepumpe AE CALYPSO VM. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz aus und wurde eigens als platzsparende Lösung für die Wandmontage konzipiert. Als energieeffizienter Ersatz für klassische elektrische Warmwasserbereiter punktet das Produkt mit kurzer Aufheizzeit und garantiert mit einer intelligenten Steuerung höchsten Komfort in der Nutzung.

Informationen zum Austria Email-Produktsortiment sind auf www.austria-email.de zusammengefasst. Auch Unterlagen zu Produkten stehen zum Download zur Verfügung.