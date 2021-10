Pressemeldung

Flächenheizungen in Gebäuden sind nach der Fertigstellung einer Druckprüfung mit Wasser oder Luft zu unterziehen. Der Fachunternehmer bestätigt im Prüfprotokoll die Dichtheit des Systems zum Zeitpunkt der Druckprüfung. Mit dem AFRISO CAPBs® Set zur Dichtheitsprüfung an Fußbodensystemen zum Heizen und Kühlen und der kostenlosen App EuroSoft® live geht das „Abdrücken“ jetzt ganz einfach von der Hand!

Das einsatzfertige Set beinhaltet alles was vor Ort benötigt wird: Der Prüfadapter mit ¾ Zoll-Gewinde kann direkt am Verteilersystem aufgeschraubt werden und erleichtert damit enorm die Durchführung der Dichtheitsprüfung. Auch ein Adapter für den Anschluss an einen Kompressor liegt bei. Beide Adapter, alle Verbindungsteile und der CAPBs® Drucktransmitter sind mit einem praktischen Schnellkupplungssystem ausgestattet – so kann der Prüfaufbau einfach und sekundenschnell erledigt werden. Bei Verwendung der App EuroSoft® live wird das Messprotokoll automatisch als PDF erzeugt und kann dann mit Fotos, zusätzlichen Notizen oder der eigenen Unterschrift versehen werden und schon direkt auf der Baustelle mit Hilfe der typischen Smartphone-Funktionen (z.B. WhatsApp oder E-Mail) versendet werden.

Hier geht’s zur Aktion

TOP-Preis-Leistungsverhältnis: Das CAPBs® Set Dichtheitsprüfung Fußbodenheizung PT 70-FBH kostet in der AFRISO Herbstaktion nur 339,- € (Nettopreis in € ohne MwSt.)

Lieferumfang

1x Drucktransmitter CAPBs® sens PT 70, 0 / 25 bar, mit Stecknippel DN 5

1x Prüfadapter ¾" mit Stecknippel DN 5

1x Adapter für Kompressor-Anschluss mit Stecknippel DN 5-Kupplung

1 x Anschlussschlauch 0,3 m,

1x T-Verbinder (2 x Schnellkupplung / 1 x Absperrventil mit Stecknippel DN 5)

1x Systemkoffer S, passend zur modularen Werkzeugkoffer- und Regalsystemserie Sortimo-BOXX

Weitere Einsatzgebiete

Der CAPBs® Drucktransmitter PT 70 ist grundsätzlich für alle Druckmessungen mit flüssigen, gasförmigen und aggressiven Medien geeignet und kann daher zudem für weitere typischen Mess- und Prüfaufgaben des SHK-Handwerkes eingesetzt werden:

Dichtheits-/Festigkeitsprüfung an Trinkwasseranlagen nach ZVSHK

Druckverlustmessung

Druckprüfung an Rohrleitungen

Stressdruckprüfung an Rohrleitungen

Der universelle CAPBs® Basisgriff BG 10 ist nicht teil des Lieferumfangs. ABER: Beim Kauf von zwei Sets aus der aktuellen Herbstaktion gibt es einen Basisgriff gratis dazu!

Die AFRISO Herbstaktion gilt bis 31.12.2021 und kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden. Zudem unterstützt AFRISO gerne bei der Bestellabwicklung – ein Hinweis zum Großhändler des Vertrauen und dortiger Kundennummer am Ende des Bestellformulars reicht aus.

Das CAPBs® System: Kabellos – modular – flexibel!

Alle CAPBs®-Sensormodule übertragen die erfassten Messdaten verzögerungsfrei und energiesparend per Bluetooth® Low Energy (BLE) direkt an AFRISO BlueLine-Handmessgeräte* oder werten die Daten mit dem Smartphone / Tablet in der kostenlosen App „EuroSoft live“ aus und stellen diese grafisch dar. Abschließend können alle Messdaten zusammen mit weiteren Zusatzinformationen wie Notizen, Fotos, dem Logo des SHK-Betriebes oder der digitalen Unterschrift des Durchführenden in einem PDF-Protokoll gespeichert werden. Dieses kann komfortabel per E-Mail versendet oder über vorhandene Messenger-Dienste (z.B. WhatsApp) des Smartphones oder Tablets geteilt werden. Die Protokolle der BlueLine Messgeräte können jederzeit einem Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung übergeben werden.

*Funktioniert mit den BlueLine Messgeräten MULTILYZER STe/STx, EUROLYZER STx, BLUELYZER ST, Druckmessgeräte Serie S4600 ST und Temperaturmessgeräte TMD9

Hier geht’s zur Aktion

Weitere Infos zum CAPBs® System: www.capbs.info