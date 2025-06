Das Kunststoff-Abwassersystem nevoPP von REHAU hat die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik DIBt in Berlin erhalten Abbildung: © REHAU

Das Deutsche Institut für Bautechnik DIBt in Berlin hat die Zulassung für das Rohrsystem nevoPP von REHAU erteilt.

nevoPP steht für konsequente Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft im Tiefbau. Jetzt haben die Rohre des ersten 100 % klimaneutralen Kunststoff-Abwassersystems[1] die offizielle Zulassung des DIBt erhalten: Zulassungsnummer Z-42.1-618.

Mit dem Kunststoff-Abwassersystem nevoPP von REHAU reduzieren Kommunen und private Auftraggeber ihre Emissionen im Tiefbau und leisten einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Zur Herstellung der nevoPP-Kanalrohre und -schächte wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt. Bis zu 80 % des verwendeten Polypropylens kommen aus Industrierezyklaten, z.B. Produktionsresten für Bau- und Verpackungsanwendungen. Die zu erwartende Lebensdauer beträgt mindestens 100 Jahre – das vermeidet Müll, reduziert Emissionen und spart Ressourcen. Auch das Ende der Nutzungsphase wurde mitgedacht: Dank des REHAU Rücknahmekonzepts fließen Baustellenabschnitte und Altrohre zurück in den Produktionskreislauf.

Trotz des signifikant reduzierten Fußabdrucks verbleibt bei nevoPP ein Rest an CO 2 -Emissionen. Zur Kompensation dieses heute noch unvermeidbaren Anteils investiert REHAU in hochwertige Klimaschutzprojekte. Die Klimaneutralität des Kunststoff-Abwassersystems (ohne Formteile) einschließlich der Kompensation ist extern durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Geprüfte und zugelassene Innovation im Tiefbau

Die innovativen nevoPP-Kanalrohre[2] wurden vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin eingehend geprüft. Diese Zulassung für den Einsatz in Deutschland wurde jetzt erteilt, Nummer Z-42.1-68. Damit wurde ein weiterer Meilenstein für den umfassenden Einsatz des klimaneutralen Abwassersystems nevoPP in kommunalen und privaten Tiefbauprojekten erreicht.

Um konkret zu berechnen, wieviel CO 2 bei einem Projekt mit nevoPP eingespart wird, stellt REHAU einen zusätzlichen Service bereit: Interessierte finden auf der Website den nevoPP.footprint Rechner, mit dem sie kostenfrei und ohne Anmeldung das Einsparpotential ermitteln können (https://bs.rehau.com/de-de/loesungen-fuer-den-tiefbau/abwasser/nevopp#nevopp-footprint-rechner).

Weitere Informationen zu nevoPP: nevoPP | REHAU

Überblick: Den Tiefbau nachhaltig verändern – mit Abwassertechnik nevoPP auf dem You Tube Channel der REHAU Group