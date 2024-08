Propan-Wärmepumpen sind die Zukunft. Das gilt auch für die Warmwasserbereitung. Dimplex setzt bei seinen Warmwasser-Wärmepumpen ausschließlich auf das „grüne“ Kältemittel R290 (Propan), das mit seinem niedrigen GWP-Wert auch in Zukunft die Vorgaben der novellierten F-Gase-Verordnung voll erfüllt. Mit seiner DHW-Familie bietet Dimplex dabei Lösungen für sämtliche Einsatzbereiche – ob im kleinen Apartment oder im Familienhaushalt, ob im Neubau oder in der Sanierung. Die Warmwasser-Wärmepumpen-Modelle von Dipmlex haben Speicherkapazitäten von 100 bis 270 Liter und passen sich durch ihre vielfältigen Features – wie etwa der Möglichkeit einer Photovoltaik und/oder Solarthermie-Einbindung – an jeden Bedarf an.

DHW 100 PW: die wandhängende Lösung für die Wohnung – bis zu vier Mal sparsamer als ein elektrischer Warmwasserspeicher

Die Warmwasser-Wärmepumpe DHW 100PW von Dimplex, die mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben wird, ist bestens geeignet für Wohnungen und Apartments. Durch ihre kompakten Abmessungen von 52x129x52 cm und die wandhängende Bauweise hat sie einen äußerst geringen Platzbedarf, so dass sie im Badezimmer oder Abstellraum leicht unterzubringen ist. Sie lässt sich besonders einfach installieren und somit auch ideal in Bestandsgebäuden einsetzen. Mit 100 Litern Speicherkapazität kann sie zum Beispiel bei der Sanierung einen elektrischen Warmwasserspeicher ersetzen oder im Neubau als dezentrale Lösung zur Warmwasserbereitung vorgesehen werden. Ihr großer Vorteil: Sie verbraucht bis zu vier Mal weniger Energie als ein herkömmlicher elektrischer Warmwasserbereiter – Effizienz, die sich bei der Stromrechnung deutlich auszahlt! Sie kann Außen- als auch Raumluft nutzen und innerhalb von Gebäuden ist eine Luftansaugung auch ohne Luftkanäle oder aus angrenzenden Räumen möglich. Eine PV-Anlage kann dabei sowohl für den Betrieb der Wärmepumpe als auch für den Heizstab genutzt werden.

DHW 250P: ideal für die Sanierung – wenn die Wärmepumpe für Warmwasser sorgt, kann die Öl- oder Gasheizung im Sommer ausbleiben

Im Sommer die Heizung ausstellen und trotzdem immer warmes Wasser? Das geht mit der DHW 250P von Dimplex. Die 250 l-Warmwasser-Wärmepumpe mit R290 ist die optimale Ergänzung zu einem fossilen Wärmeerzeuger, um ganzjährig die Warmwasserbereitung zu übernehmen. Durch ihre einfache Installation und kompakten Abmessungen ist sie perfekt für die Sanierung geeignet. Sie kann auch in niedrigen Kellern mit nur zwei Metern Raumhöhe aufgestellt werden und benötigt keine zusätzlichen Luftkanäle: Für die Warmwassererzeugung nutzt sie ganz einfach die vorhandene Abwärme im Keller, Heizungs- oder Waschraum. Positiver Nebeneffekt: Der Raum wird gleichzeitig entfeuchtet, was die Schimmelgefahr deutlich reduziert.

DHW 301P(+): Maximal sparsam für Neubau oder Sanierung – durch die smarte Kombi-Möglichkeit mit Photovoltaik & Co.

Wenn die Sonne mithilft, gibt es mit den DHW 301P-Modellen von Dimplex das Warmwasser quasi zum Nulltarif. Denn DHW 301P (270 l-Speichervolumen) von Dimplex bietet die smarte Möglichkeit, den selbsterzeugten Photovoltaik-Strom mit einzuspeisen. Beim Modell DHW 301P+ (265 l-Speichervolumen) lässt sich durch einen Zusatzwärmetauscher zusätzlich ein zweiter Wärmeerzeuger, wie z.B. eine Öl- oder Gasheizung oder eine Solarthermie-Anlage, einbinden. Das Speichervolumen eignet sich für größere Wohnungen, Ein- oder sogar kleinere Zweifamilienhäuser. Ihre einfache Installation sowie die Aufstellmöglichkeit in Räumen mit nur 2,2 Metern Höhe machen sie vielseitig einsetzbar – im Neubau genauso wie in der Sanierung. In Innenräumen kann die Luftansaugung sogar ohne Luftkanäle erfolgen. Wer allerdings Luftkanäle anschließt, hat die Möglichkeit, auch Luft von außen oder die Abluft bzw. Abwärme aus angrenzenden Räumen zu nutzen – und letztere dadurch gleichzeitig zu entfeuchten!