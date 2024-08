2024 wird das erwartet schwierige Jahr für die SHK-Branche und damit auch für den Haustechnik-Großhandel in Deutschland. Die anonyme Daten-Erfassung aus den Reihen der Mitglieder des Bonner Verbandes ist hierfür ein valider Beleg.

Die in Grafik 1 dargestellten kumulierten Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2024 zeigen im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 14,9 Prozent über alle Produktbereiche. Insbesondere die Warengruppe Heizung kann nicht gegen die Rekordmonate Januar bis Juni 2023 bestehen. Hier dürfte erst ab dem Spätherbst, bei Wärmepumpen bekanntermaßen der Beginn der Verunsicherung und damit einhergehend der zunehmenden Kaufverweigerung der Endkunden, eine Wende eintreten.

Inwieweit die Bereiche Installation und Sanitär Vor der Wand sich nun im Vergleich zum Vorjahr in der zweiten Jahreshälfte positiver präsentieren, ist zwar Spekulation. Das zweite Chart, dass die Monate zum Vorjahresmonat in den direkten Vergleich setzt, zeigt aber, es gibt Monate mit positivem Vorzeichen in diesen Warengruppen. Hier waren die Vergleichszahlen aus dem vergangenen Jahr schließlich nicht auf solch einem Rekordniveau wie im Heizungssegment.

Zur Einordnung

Die im DG Haustechnik organisierten Mitglieder bilden 90 Prozent des SHK Großhandels-Umsatzes in Deutschland ab.

50 Prozent des Heizungsumsatzes in Deutschland werden über den SHK-Großhandel an das Fachhandwerk geliefert. Bei Sanitär beträgt der Anteil bei ca. 70 Prozent.