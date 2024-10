Mit dem iconVent 165 schickt Pluggit eine aktuelle Gerätegeneration seines Einzelraum-Lüftungsgeräts ins Rennen. Das Einstiegsmodell punktet mit neuen Vorzügen wie schmalere Wandstärke und einfachere Montage. Damit eignet es sich vor allem für den sozialen Wohnbau und preissensible Großprojekte, um die Kosteneffizienz zu maximieren.

Eine hohe Wärmerückgewinnung von bis zu 91 % leistet auch der neue iconVent 165. Das bedeutet: Maximale Energieeffizienz, verknüpft mit Gebäudeschutz. Denn das Gerät verfügt neben einem integrierten Feuchtesensor auch über einen Wohnungswirtschaftsmodus. Damit wird ein Abschalten der Anlage verhindert. Da der Nutzer diesen nicht deaktivieren kann, ist der Feuchteschutz stets gewährleistet.

Das Modell aus der iconVent-Produktfamilie lässt sich bereits ab einer Wandstärke von 180 mm einsetzen. Als Kernbohrungsmaß gibt Pluggit 162 mm an. Es überzeugt mit werkzeugloser sowie rascher Montage. Zudem lässt sich das Gerät problemlos in die Fensterlaibung (ab 80 mm Wärmedämmverbundsystem) integrieren. So kann maximaler Schallschutz gewährleistet werden (bis zu 90 % Lärmreduzierung), was der iconVent 165 ideal für Wohngebäude mit erhöhter Lärmbelästigung macht.

Bis zu sieben Einheiten können mit einer Steuerung konfiguriert werden. Zusätzlich zu dieser Flexibilität überzeugt der iconVent 165 mit seiner Volumenstrombalance – sie ist auch bei unpaarigem Betrieb gewährleistet. Pro Stunde bewegt das Gerät bis zu 42 m³ Luft. Im Automatikmodus bewirkt der Feuchtesensor einen optimalen Push-Pull-Betrieb.

Dieses Grundprinzip ist allen vier Geräten der Produktfamilie zu eigen. Dazu zählen das Einstiegsmodell iconVent 160, die kabelbasierte Lösung iconVent 175 sowie der iconVent 200 mit Smart-Home-Funktechnologie.

Weitere Informationen zum Produkt gibt es auf der Website unter pluggit.com.