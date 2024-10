Die Armaturenserie MODUS für Waschtisch und Dusche von Schell ist mit dem Gütesiegel für Exzellente Produktqualität ausgezeichnet worden. Die Armaturen überzeugen durch Funktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Be-nutzerfreundlichkeit. Bild: SCHELL GmbH & Co. KG

Funktional, formschön und preiswert: Dafür stehen die Armaturen der Serie MODUS für Waschtisch und Dusche von Schell. Jetzt hat das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung® die Serie mit dem Gütesiegel für Exzellente Produktqualität ausgezeichnet.

Hohe Qualität und hochwertiges Design

Nachdem die Duscharmatur MODUS MD-T und die Waschtisch-Armatur MODUS EH-T bereits mit dem Plus X Award „Preis Leistungs Sieger 2024“ prämiert worden sind, überzeugt nun die komplette Serie in punkto Produktqualität. Bei den umfangreichen Tests des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung® hob sich die Serie unter anderem auch in der Kategorie Materialqualität hervor.

Benutzerfreundliche und barrierearme Waschtisch-Armaturen

Auch bei Funktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit punktet die MODUS Serie: Die Bedienung ist intuitiv und auch für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit komfortabel. Berührungslos lässt sich die elektronische Waschtisch-Armatur MODUS E bedienen und minimiert so das Risiko einer Schmierinfektion. Stagnationsspülungen unterstützen beim Erhalt der Trinkwassergüte und leisten einen Beitrag zur Trinkwasserhygiene.

Die Einhebelmischer der Serie stehen in mehreren Varianten zur Verfügung: mit Bügel- oder Designhebel, mit Basic- oder ThermoProtect-Kartusche. Der Bügelhebel ist ideal für Nutzer mit eingeschränkter Beweglichkeit. Durch die Aussparung lässt sich dieser leicht greifen und bedienen.

ThermoProtect-Technologie für effektiven Verbrühungsschutz

Die eingebaute ThermoProtect-Technologie sorgt bei allen damit ausgestatteten MODUS Armaturen für zuverlässigen Verbrühungsschutz – ideal für Kinder, Senioren und Menschen mit eingeschränktem Reaktionsvermögen. Die Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T ist darüber hinaus mit der innovativen IsoBody-Technologie ausgestattet. Durch das thermisch entkoppelte Gehäuse behält die Armatur nahezu die Umgebungstemperatur bei, was vor Verbrennungen schützt.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unserer MODUS Serie mit dem Gütesiegel für Exzellente Produktqualität – bestätigt sie doch ein weiteres Mal die hohe Schell Qualität“, so Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing und Produktmanagement bei Schell.