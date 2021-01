delphis, die NORDWEST-Haustechnik­Exklusivmarke, ist ab sofort bei den Spielen der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Start! NORDWEST verlängert damit die exklusive Partnerschaft mit dem Deutschen Handballbund (DHB) und schreibt die Erfolgsgeschichte fort.

Bereits vor drei Jahren wurde die Zusammenarbeit vertraglich besiegelt. Damals stand die Exklusivmarke PROMAT im Fokus der Werbemaßnahmen. Nun geht die Partnerschaft für drei weitere Jahre in die Verlängerung. „Unsere Kooperation mit dem DHB war extrem medienwirksam und hat für ein unglaublich positives Feedback gesorgt“, sagt Michael Rolf, NORDWEST-Geschäftsbereichsleiter Handwerk, Industrie & Marketing, „daran knüpfen wir jetzt gemeinsam an und sehen einer starken Zusammenarbeit und vielen spannenden und temporeichen Spielen entgegen.“

Dass delphis im Fokus steht, gefällt auch Mario Tröck, NORDWEST­Geschäftsbereichsleiter Haustechnik: „Wir haben delphis als Marke für unsere Fachhandelspartner weiterentwickelt und in diesem Rahmen zusätzliche Werbeaktivitäten angekündigt. Dem lassen wir jetzt Taten folgen. Wir freuen uns auf den frischen Wind, von dem unsere Fachhandelspartner immens profitieren werden.“



delphis bei Spielen auf großer Bühne

Ab sofort gehört delphis bei den Spielen der Handball­-Nationalmannschaft die große Bühne. Bereits am 10. Januar 2021 zum EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich ist es soweit, mit Banden- und Flächenwerbung ist die NORDWEST-Exklusivmarke prominent positioniert. Anpfiff ist um 18:10 Uhr, übertragen wird das Spiel live von der ARD.

Weiter geht es mit Auftritten bei der kommenden Weltmeisterschaft. Hier ist delphis in der Hauptrunde ab dem 21. Januar an der Bande direkt hinter dem Tor präsent!