Flüssiggas1.de ist eines der größten Flüssiggasportale in Deutschland. Das Geschäftsmodell basiert auf der unverbindlichen und kostenlosen Beratung rund um das Thema Flüssiggas sowie der anschließenden Vermittlung von Kunden an Partnerunternehmen, die die gewünschten Leistungen anbieten. In diesem Jahr hat Flüssiggas1 seine Geschäftsbereiche erweitert und unter anderem die Deutsche Thermo für mobile Wärme und Kälte ins Leben gerufen.

Das professionelle Beratung und eine zuverlässige Angebotsvermittlung als Geschäftsmodell für Interessenten und Anbieter gut funktioniert, haben die Gründer Johannes Partz und Marc Bode mit Ihrem Unternehmen schon bewiesen. Deshalb wird das Geschäft nun ausgeweitet ­– ähnliches Prinzip, neues Geschäftsfeld. Mit Deutsche Thermo bieten die Unternehmer ein Portal für Mietkälte und mobile Heizungen. Hier werden Anbieter und Interessenten zusammengebracht, stets nach dem Motto „Beste Leistung und gute Preise“.

Dichtes Partnernetz für mobile Kälte und Wärme wird weiter ausgebaut

Neben der schnellen und unkomplizierten Vermittlung von mobilen Heizungen finden Sie bei Deutsche Thermo auch den richtigen Ansprechpartner, wenn es um den Bedarf von Mietkälte zum Beispiel in Form eines Kaltwassersatzes geht. Dieser dient dazu, Temperaturen von Wasser zu senken, um Räume und Hallen zu kühlen oder technische Prozesse mit sogenannter Prozesskälte runterzukühlen. Von kleinen Geräten für Büro und Gewerbe bis hin zu XXL-Kaltwassersätzen und Industrie Klimaanlagen zur Kühlung von großen Werkhallen, für jeden Bedarf an Mietkälte finden Sie den passenden Partner. Das Partner-Netzwerk ist schon bundesweit vorhanden, wird aber durch immer neue lokale und deutschlandweite Anbieter verdichtet. Auch für Österreich und die Schweiz wurden schon erste Anfragen vermittelt. Bei Deutsche Thermo lässt sich für jede Anfrage die passende Lösung schnell finden.

Mietkälte: Gerade wenn es schnell gehen muss lohnt sich Deutsche Thermo

Häufig finden sich zwei Arten von Bedarfen, wenn ein Interessent einen Kaltwassersatz mieten möchte: zur kurzzeitigen Überbrückung des Bedarfs oder (in selteneren Fällen) zur Langzeitmiete. Die Gründe für die Nutzung von Mietkälte sind vielfältig. Sie reichen vom Ausfallen des bestehenden Kaltwassersatzes und der damit verbundenen Notkühlung bis hin zu Mietkälte für Produktionsspitzen, um Lieferengpässe zu vermeiden. In solchen Fällen muss es dann häufig schnell gehen. Im besten Falle sollte der Bedarf für einen Kaltwassersatz innerhalb weniger Stunden gedeckt werden. Dabei wissen die Kunden häufig gar nicht, wo sie so schnell einen Anbieter für Mietkälte in der Nähe finden können. Die Deutsche Thermo hat dieses Problem erkannt und die Lösung bereitgestellt. In nur wenigen Minuten finden unsere Berater für Sie verschiedene Anbieter, bei denen direkt angefragt wird – diese arbeiten regional wie überregional.

Mobile Heizung: flexibel und schnell Wärme produzieren

Häufig werden mobile Heizungen auf Baustellen oder zur Überbrückung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten eingesetzt. Der Vorteil der Mobilen Wärme liegt in der schnellen Aufstellung am Einsatzort. Die Heizungen sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich, einige Systeme blasen warme Luft in die zu beheizenden Räume andere erhitzen sogar das Heizungswasser. Mit besonders leistungsstarken Anlagen lässt sich sogar Dampf für Heizzwecke oder technische Prozesse erzeugen.

Deutsche Thermo: Ein Name, den Sie sich merken sollten!

Abschließend lässt sich festhalten: mit Deutsche Thermo haben Herr Partz und Herr Bode einen neuen Geschäftsbereich eröffnet, von dem Sie profitieren werden. Ein für Sie einfacher Weg, der Ihnen schnelle und zuverlässige Angebote sichert und die Top-Konditionen garantiert. Auch als Anbieter von Mietkälte und mobilen Heizungen können Sie sich gern unter 0221 96880453 als möglicher neuer Partner melden.