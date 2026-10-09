09.10.2026  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Baupreise für Wohngebäude im August 2026

+5,5 % gegenüber August 2025

Sowohl Ausbau- als auch Rohbauarbeiten verteuern sich deutlich um 5,7 % und 5,4 %

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im August 2026 gegenüber August 2025 um 5,5 % gestiegen. Im Mai 2026, dem vorherigen Berichtsmonat der Statistik, hatte der Preisanstieg im Vorjahresvergleich 5,0 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten sich die Baupreise im August 2026 gegenüber Mai 2026 um 1,0 %. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

mehr

DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:  +49 0 611 75 - 34 44
www.destatis.de/kontakt
Anzeigen
Viega GmbH & Co. KG
GRUNDFOS GMBH
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
GWK Kuhlmann GmbH
Buderus

DESTATIS:

08.10.2026

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im September 2026: +0,8 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.10.2026

Unternehmensinsolvenzen im Juli 2026: +8,0 % gegenüber Juli 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2026

Strom- und Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2026 gesunken
mehr

Einzelhandelsumsatz im August 2026 real um 1,3 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung