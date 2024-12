Baugenehmigungen von Januar bis Oktober 2024 zum Vorjahreszeitraum: -19,5 %

Baugenehmigungen in Neubauten von Januar bis Oktober 2024 zum

Vorjahreszeitraum:

-23,6 % bei Einfamilienhäusern

-13,6 % bei Zweifamilienhäusern

-22,2 % bei Mehrfamilienhäusern

Im Oktober 2024 wurde in Deutschland der Bau von 18 600 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 18,0 % oder 4 100 Baugenehmigungen weniger als im Oktober 2023. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2024 wurden 175 800 Wohnungen genehmigt. Das waren 19,5 % oder 42 600 weniger als im Vorjahreszeitraum. In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

