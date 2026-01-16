Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis November 2025 Vorjahreszeitraum:

+13,9 % bei Wohngebäuden insgesamt

+17,0 % bei Einfamilienhäusern

-1,6 % bei Zweifamilienhäusern

+13,5 % bei Mehrfamilienhäusern

Im November 2025 wurde in Deutschland der Bau von 20 100 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 12,5 % oder 2 200 Baugenehmigungen mehr als im November 2024. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 12,4 % oder 1 800 auf 16 300. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im November 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,6 % oder 400 auf 3 800.

