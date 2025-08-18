18.08.2025  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Baugenehmigungen für Wohnungen im Juni 2025

+7,9 % zum Vorjahresmonat

Im 1. Halbjahr 2025 insgesamt 2,9 % mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum

Baugenehmigungen im Neubau im 1. Halbjahr 2025 zum Vorjahreszeitraum:

+14,1 % bei Einfamilienhäusern
-8,3 % bei Zweifamilienhäusern
+0,1 % bei Mehrfamilienhäusern

Im Juni 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 000 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 7,9 % oder 1 400 Baugenehmigungen mehr als im Juni 2024. Im gesamten 1. Halbjahr 2025 wurden 110 000 Wohnungen genehmigt. Das waren 2,9 % oder 3 100 Wohnungen mehr als im 1. Halbjahr 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf den niedrigsten Stand für eine erste Jahreshälfte seit 2010 gesunken war. In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:  +49 0 611 75 - 34 44
www.destatis.de/kontakt
