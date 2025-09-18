18.09.2025  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Baugenehmigungen für Wohnungen im Juli 2025

+30,0 % zum Vorjahresmonat

Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Juli 2025 zum Vorjahreszeitraum:

+15,0 % bei Einfamilienhäusern
-6,6 % bei Zweifamilienhäusern
+5,6 % bei Mehrfamilienhäusern

Im Juli 2025 wurde in Deutschland der Bau von 22 100 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 30,0 % oder 5 100 Baugenehmigungen mehr als im Juli 2024, als die Zahl genehmigter Wohnungen auf den niedrigsten Wert für einen Juli seit dem Jahr 2009 gesunken war. Von Januar bis Juli 2025 wurden 131 800 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 % oder 8 200 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum 2024. In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

mehr

DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:  +49 0 611 75 - 34 44
www.destatis.de/kontakt
Anzeigen
Viega Holding GmbH & Co. KG
SFA Sanibroy GmbH
delphis
EXHAUSTO by Aldes GmbH
Loggere Metaalwerken NV

DESTATIS:

17.09.2025

43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.09.2025

Inflationsrate im August 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.09.2025

Großhandelspreise im August 2025: +0,7 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung