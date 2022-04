Pressemeldung

Zunahme bei Zwei- und Mehrfamilienhäusern (+16,6 % bzw. +19,0 %) sowie Abnahme bei Einfamilienhäusern (-11,8 %) unter anderem durch Auslaufen der KfW- Förderung

Im Januar 2022 wurde in Deutschland nach vorläufigen Angaben der Bau von insgesamt 29 951 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 8,3 % oder 2 297 Baugenehmigungen mehr als im Januar 2021. In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.

