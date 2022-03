Pressemeldung

Insgesamt 380 914 genehmigte Wohnungen im Jahr 2021

Mehr zum Bau genehmigte Wohnungen gab es zuletzt 1999

Zahl neu genehmigter Wohnungen in Zweifamilienhäusern um gut ein Viertel gestiegen

Im Jahr 2021 wurde in Deutschland der Bau von 380 914 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 3,3 % oder 12 325 mehr Baugenehmigungen als im Jahr 2020. In den Zahlen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. Im längeren Zeitvergleich befand sich die Zahl genehmigter Wohnungen damit weiter auf einem hohen Niveau: Mehr genehmigte Wohnungen in einem Jahr hatte es zuletzt 1998 mit 437 084 gegeben.

