Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis August 2026 zum Vorjahreszeitraum:

+12,7 % bei Wohnungen in Wohngebäuden insgesamt

+7,8 % bei Einfamilienhäusern

+21,7 % bei Zweifamilienhäusern

+14,5 % bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern

Im August 2026 wurde in Deutschland der Bau von 20 600 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 6,8 % oder 1 300 Baugenehmigungen mehr als im August 2025. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 4,2 % oder 700 auf 16 500. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im August 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 18,2 % oder 600 auf 4 200. Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Baugenehmigungen häufig nicht in den Berichtsmonat ihrer Erteilung, sondern durch Nachmeldungen der Baubehörden erst später in die Statistik einfließen.

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