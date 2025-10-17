Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis August 2025 zum Vorjahreszeitraum:

+7,6 % bei Wohngebäuden insgesamt

+15,5 % bei Einfamilienhäusern

-5,3 % bei Zweifamilienhäusern

+4,9 % bei Mehrfamilienhäusern

Im August 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 300 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 5,7 % oder 1 000 Baugenehmigungen mehr als im August 2024. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 5,2 % oder 800 auf 15 800. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,0 % oder 300 auf 3 500.

