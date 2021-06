Pressemeldung

29 637 neue Wohnungen im April 2021 genehmigt - Januar bis April 2021: 13,8 % mehr Baugenehmigungen als im Vorjahreszeitraum

Im April 2021 ist in Deutschland der Bau von 29 637 Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das saison- und kalenderbereinigt 22,9 % weniger als im außerordentlich starken März 2021. Vergleicht man den Zeitraum Januar bis April 2021 mit dem Vorjahreszeitraum, so wurden in Deutschland 13,8 % mehr Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt. In den Zahlen sind die Baugenehmigungen für neue Gebäude und für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten.

mehr