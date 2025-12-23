Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Oktober 2025

-11,8 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)

+2,4 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)

+4,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Umsatz im Bauhauptgewerbe, Oktober 2025

+4,5 % zum Vorjahresmonat (real)

+7,0 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Oktober 2025 gegenüber September 2025 kalender- und saisonbereinigt um 11,8 % gesunken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vormonat aufgrund von Großaufträgen der höchste Wert seit März 2022 registriert worden war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm der Auftragseingang im Oktober 2025 im Vormonatsvergleich im Hochbau um 5,8 % und im Tiefbau um 16,9 % ab. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von August 2025 bis Oktober 2025 um 3,5 % höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +9,8 %; Tiefbau: -1,7 %).

