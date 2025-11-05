05.11.2025  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im September 2025

+1,1 % zum Vormonat

Auftragseingang ohne Großaufträge: +1,9 %

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe September 2025 (real, vorläufig):

+1,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-4,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

August 2025 (real, revidiert):

-0,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+2,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025 gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 % gestiegen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 1,9 % höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im 3. Quartal 2025 um 3,0 % niedriger als im 2. Quartal, ohne Großaufträge fiel er um 1,5 %. Im August 2025 sank der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Juli 2025 um 0,4 % (vorläufiger Wert: -0,8 %).

mehr

DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:  +49 0 611 75 - 34 44
www.destatis.de/kontakt
Anzeigen
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
NIBE Systemtechnik GmbH
Thermosolar DE GmbH
repaBAD GmbH
KERMI Duschdesign GmbH

DESTATIS:

30.10.2025

Erwerbstätigkeit im September 2025 saisonbereinigt leicht gesunken
mehr

Inflationsrate im Oktober 2025 voraussichtlich +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung