Auftragseingang ohne Großaufträge: +1,9 %

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe September 2025 (real, vorläufig):

+1,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

-4,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

August 2025 (real, revidiert):

-0,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

+2,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025 gegenüber August 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 % gestiegen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 1,9 % höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im 3. Quartal 2025 um 3,0 % niedriger als im 2. Quartal, ohne Großaufträge fiel er um 1,5 %. Im August 2025 sank der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Juli 2025 um 0,4 % (vorläufiger Wert: -0,8 %).

