Auftragseingang ohne Großaufträge: -2,2 %

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:

Mai 2024 (real, vorläufig):

-1,6 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

-8,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

April 2024 (real, revidiert):

-0,6 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

-1,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Mai 2024 gegenüber April 2024 saison- und kalenderbereinigt um 1,6 % gesunken. Im Vormonatsvergleich war dies der fünfte Rückgang in Folge. Im Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von März 2024 bis Mai 2024 um 6,2 % niedriger als in den drei Monaten zuvor, was unter anderem auf einen Großauftrag im Dezember 2023 zurückzuführen ist. Ohne die Berücksichtigung der Großaufträge war der Auftragseingang im Mai 2024 um 2,2 % niedriger als im April 2024 und von März 2024 bis Mai 2024 um 0,8 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Für April 2024 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang des Auftragseingangs von 0,6 % gegenüber März 2024 (vorläufiger Wert: -0,2 %).

