Auftragseingang ohne Großaufträge: +0,9 %

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe Dezember 2025 (real, vorläufig):

+7,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

+13,0 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

November 2025 (real, revidiert):

+5,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

+10,6 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember 2025 gegenüber November 2025 saison- und kalenderbereinigt um 7,8 % gestiegen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,9 % höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang im 4. Quartal 2025 um 9,5 % höher als im 3. Quartal, ohne Großaufträge stieg er im gleichen Zeitraum um 2,5 %.

Im November 2025 stieg der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Oktober 2025 um 5,7 % (vorläufiger Wert +5,6 %).

