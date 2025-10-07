07.10.2025  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im August 2025

-0,8 % zum Vormonat

Auftragseingang ohne Großaufträge: -3,3 %

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe August 2025 (real, vorläufig):

-0,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Juli 2025 (real, revidiert):

-2,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-3,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025 gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 % gesunken. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 3,3 % niedriger als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von Juni 2025 bis August 2025 um 2,3 % niedriger als in den drei Monaten zuvor, ohne Großaufträge fiel er um 2,0 %. Im Juli 2025 sank der Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Juni 2025 um 2,7 % (vorläufiger Wert: -2,9 %).

mehr

DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:  +49 0 611 75 - 34 44
www.destatis.de/kontakt
