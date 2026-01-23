23.01.2026  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im November 2025

+8,5 % zum Vormonat

Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,1 % gestiegen

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, November 2025

+8,5 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)
+4,1 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)
+5,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Umsatz im Bauhauptgewerbe, November 2025

+4,3 % zum Vorjahresmonat (real)
+6,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im November 2025 gegenüber Oktober 2025 kalender- und saisonbereinigt um 8,5 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm der Auftragseingang im November 2025 im Vormonatsvergleich im Hochbau um 7,2 % und im Tiefbau um 10,1 % zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von September 2025 bis November 2025 um 3,8 % höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +5,1 %; Tiefbau: +2,6 %).

